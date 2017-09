Incoronato, a furor di popolo, film-rivelazione del Festival di Locarno, con tre proiezioni sold out e una proiezione supplementare aggiunta in corsa, arriva dal 31 agosto nei cinema italiani Easy – Un viaggio facile facile, l’opera prima di Andrea Magnani interpretata da Nicola Nocella (Nastro d’Argento per Il figlio più piccolo) e distribuita dalla friulana Tucker Film.

Dopo il tour di anteprime per il pubblico, che ha visto Magnani e Nocella collezionare altri sold out (da Milano a Roma, passando per Torino e Palermo), 34 sale attendono dunque la commedia più divertente della nuova stagione! Un insolito road movie girato ammiccando al glorioso cinemascope dei grandi western e percorso da un umorismo che piacerebbe a Kaurismaki.

Prodotto dalla Fresh Production (Ucraina) assieme alle italiane Pilgrim e Bartlebyfilm (con il contributo di Mibact, del Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e della Ukrainian State Film Agency), Easy – Un viaggio facile facile ruota attorno a Isidoro, detto appunto Easy: 35 anni, molti chili di troppo e una bella depressione. Vive con la madre (Barbara Bouchet) e passa il tempo davanti alla Playstation. Giornate lente, immobili, spese ingozzandosi di psicofarmaci e meditando il suicidio. Poi, però, qualcosa cambia: il fratello (Libero De Rienzo) gli chiede di riportare a casa lo sfortunato operaio Taras, morto per un incidente sul lavoro, trasportando la sua bara fino in Ucraina. Niente di complicato, sulla carta, ma Isidoro è Isidoro e un lungo viaggio attraverso i Carpazi può rivelarsi davvero insidioso. Soprattutto alla guida di un carro funebre!

Come per Zoran il mio nipote scemo, pluripremiato debutto di Matteo Oleotto, la Tucker Filmpunta dunque nuovamente sulla commedia di un esordiente. Anzi: “esordiente”, fra virgolette, perché Magnani è approdato a Easy da uomo di cinema, firmando numerose sceneggiature per il grande e piccolo schermo (tra cui L’ispettore Coliandro), cortometraggi (Basta guardarmi, selezionato al Giffoni e a Montréal), documentari.

Originalità, leggerezza, un bravo protagonista e un preciso stile visivo.

Roberto Nepoti, Repubblica

Uno dei film più coraggiosi del cinema italiano, un road movie originale che fa sorridere senza smettere di riflettere.

Giancarlo Zappoli, My Movies

Un western surreale, tra Ford e Kusturica, con una punta di comicità da epoca del muto. EASY, da noi, è un film raro.

Giorgio Viaro, Best Movie

CLIP: I CONSIGLI DI MAMMA

YouTube

https://youtu.be/f28TAx4H_Uw

CLIP: IL NAVIGATORE

YouTube

https://youtu.be/udtukKeXxRI

CLIP: “CHE CASINO…”

YouTube

https://youtu.be/yEe8dDJNP-I

CLIP: “…MONEY…”

YouTube

https://youtu.be/eU9R1-rL6D0

CLIP: “…SEI IN UN GRAN BEL GUAIO”

YouTube

https://youtu.be/WKmBGtLYnNE

CLIP: “FELICITÀ”

YouTube

https://youtu.be/6ixhhT0LMlc

TRAILER UFFICIALE:

YouTube

https://youtu.be/dsnTD6Tiz5w

AL LINK DI SEGUITO È POSSIBILE CONSULTARE LA LISTA SALE

https://goo.gl/xy9WFm

Distribuzione Tucker Film

Segui Tucker Film:

https://www.facebook.com/TuckerFilm

https://www.instagram.com/tuckerfilmofficial/

https://twitter.com/TuckerFilmOff

https://www.youtube.com/user/TuckerFilm