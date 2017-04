E’ SOLO UN ALTRO COMICON: IL CORTOMETRAGGIO DI NAPOLI COMICON 2017

diretto da Claudio Di Biagio con Andrea Delogu, Fabrizio Biggio, Roberto Recchioni,Zerocalcare, Giacomo Bevilacqua, Francesco Montanari e Milo Manara.

Andrea Delogu e Fabrizio Biggio presenteranno la cerimonia dei Premi Micheluzzi domenica 30 aprile E’ solo un altro Comicon: https://www.youtube.com/watch?v=1Gy3VrnXKQU&t=2s

Napoli COMICON – Salone Internazionale del Fumetto (28 aprile – 1 maggio) presenta È solo un altro Comicon, cortometraggio diretto da Claudio Di Biagio (regista Vittima degli eventi e Freaks), realizzato da Slim Dogs, con protagonisti: Andrea Delogu, Fabrizio Biggio, Roberto Recchioni, Zerocalcare, Giacomo Bevilacqua, Milo Manara e Francesco Montanari. Saranno proprio Andrea Delogu (conduttrice radio/tv, scrittrice) e Fabrizio Biggio (attore e conduttore televisivo) a condurre la cerimonia dei Premi Micheluzzi 2017, i prestigiosi riconoscimenti assegnati ogni anno dalla manifestazione partenopea ad autori e pubblicazioni del mondo del Fumetto, che si terrà a Napoli COMICON domenica 30 aprile.

I vincitori dei Premi Micheluzzi saranno designati dalla giuria capitanata da Roberto Recchioni (curatore di Dylan Dog, scrittore e sceneggiatore), Magister dell’edizione di quest’anno del Comicon, e formata da: Alessandro Borghi, attore noto per le sue valide interpretazioni in Non essere cattivo e Suburra, Marianne Mirage, cantante reduce dall’ultimo Festival di Sanremo, la scrittrice Licia Troisi e l’esperto di fumetto Ferruccio Giromini.

Napoli COMICON è quindi pronto a tornare dopo il successo del 2016 che ha superato il record delle 100.000 presenze. Il tema della XIX edizione del festival è Fumetto e Web, analizzando come questi due media e i loro rispettivi linguaggi si influenzino a vicenda. Tra le prime anticipazioni, la partecipazione di Daniel Pennac che presenterà Un amore esemplare, opera teatrale tratta dall’omonima graphic novel dell’autore francese disegnata da Florence Cestac; la presenza di del mangaka di Dragon Ball Super Toyotaro, le mostre ‘77 – Anno Cannibale, quelle dedicate alla casa editrice americana Image Comics e a Grzegorz Rosinski, e tante novità nelle sezioni CartooNa (come le anteprime nazionali dei film I peggiori di Vincenzo Alfieri e King Arthur: Il potere della spada di Guy Ritchie), Cosplay, Gamecon (con Giochi e Videogiochi), Asian Village, Musica, Mercato (con le ultime proposte editoriali), ComiconKids.

