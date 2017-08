Chi nella propria vita non ha mai sentito parlare del GdR (Gioco di Ruolo) di Dungeons & Dragons, abbreviato da molti se non da tutti D&D, oppure chi non ha mai fatto interminabili sessioni di gioco col proprio gruppo, sfidando pericoli ed improbabili come irrisolvibili enigmi proposti di volta in volta dal Dangeon Master (narratore) di turno? Non so voi, ma a volte rimpiango con nostalgia le partite che facevo col mio vecchio gruppo, quasi tutti i venerdì sera per ore interminabili, ma che trascorrevano veloci come il lampo, in quanto ci si divertiva moltissimo e alla fine si smetteva di giocare perchè finivano gli approvvigionamenti, snack e bibite, e allora in quel caso eravamo obbligati a smettere con tristezza, ma felici di sapere che la settimana successiva salvo imprevisti, ci saremmo di nuovo riuniti per continuare la nostra avventura.

Perdonate la digressione nei ricordi, ma serviva come introduzione per l’argomento di cui volevamo parlare oggi; come penso molti sanno D&D è un famosissimo Gioco di Ruolo, conosciuto da decenni in tutto il mondo, che con il passare degli anni, ha avuto un numero elevato di versioni, aggiornamenti e di espansioni, creando un vero e proprio mito. Di D&D sono stati anche tratti due film, di cui il primo era stato interpretato da Jeremy Irons, solo che a parte il titolo e l’ambientazione, avevano poco a che fare con la vera essenza di D&D; però forse non tutti sanno che di Dungeon & Dragons, ne fu tratta anche una serie animata.

Prodotta nel 1983 Marvel Production e dalla Tactical Studies Rules ed animata dalla nipponica Toei Animetion composta da ben 3 stagioni per un totale di 27 episodi, erà anche in fase di realizzazione una quarta stagione, solo che per via di imprevisit, legati ai problemi finanziari della Tactical Studies Rules, il progetto venne abbandonato, come altri progetti legati alla TSR.

In Italia ci fu solo un passaggio televisivo a metà degli anni 80, sulla rete mediaset Rete 4, mentre a quanto sembra in sud america la serie è rimasta così piacevolmente impressa che tutt’ora viene replicata, specie in Brasile.

Questa serie a differenza dei film dei libri e dei fumetti tratti da D&D, mantiene l’idea di base del gioco stesso, infatti i protagonisti sono un gruppo di ragazzi, che vengono catapultati in un mondo fantasy, e grazie alla loro guida che trovano in quel mondo, vivono avventure diverse in ogni puntata, come una vera sessione di gioco.

Trama

La serie viene introdotta con un gruppo di ragazzi, che recatosi al Luna Park per passare la giornata in piacevole compagnia; tutti insieme decidono di visitare un attrazione che assomiglia molto al Tunnel del Orrore, intitolata appunto Dungeons & Dragons. Però mentre sono a metà dell’attrazione, dal nulla si materializza davanti ai ragazzi un enorme vortice di energia, così potente che risucchia i malcapitati e li catapulta in un altra dimensione . Appena si riprendono , i 6 ragazzi capiscono di non essere più all’interno dell’attrazione del Luna Park, e nemmeno di essere sulla Terra, infatti davanti a loro appare un mondo completamente differente da quello a cui sono abituati dei ragazzi di città, infatti vedono enomri vallati, invalicabili montagne e sterminate foreste e tra essi vi si scorgono anche alcuni villaggi dominati da fabieschi castelli; mentre sono estasiati ed anche intimoriti da quello che li circonda, vengono attaccati da due creature, un enorme Drago a più teste, simile a King Ghidora, e ad essere con fattezze demoniache a cavallo di un destriero nero alato. Le due creature, mentre i ragazzi cercano scampo, appare in loro aiuto una misteriosa figura, che gli dona degli oggetti magici e delle armi magiche per difendersi dall’attacco

“ tu sarai un Arciere, tu un cavalliere voi una coppia di maghi tu un acrobata e tu un giovane barbaro”

infatti grazie a questi doni inaspettati, i ragazzi riescono a mettere in fuga le due creature, e si avvicinano al loro misterioso salvatore, che gli spiega che il drago si chiama Tiamat e il demone Venger, e continua rivelando

“io sono Dangeon Master e vi guiderò nelle vostre avventure, benvenuti nel mondo di Dungeon & Dragons”.

Infatti in ogni inizio puntata mentre i nostri eroi sono alla ricerca di un modo per tornare al loro mondo, dal nulla appare Dungeon Master, che ogni volta gli affida una missione da compiere fornendogli pochi e sibillini messaggi e alcuni oggetti magici che potrebbero servire durante la missione odierna, e nel loro cammino per risolvere l’enigma e arrivare alla fondo della missione affrontano pericoli sempre differenti e a volte le apparizioni di Tiamat o di Venger, che oltre ad ostacolari nella missione cercheranno anche di sottragli gli oggetti donati da Dungeon Master ai ragazzi. E ad ogni fine avventura, dopo aver risolto con successo la missione affidatagli da Dungeon Master, oltre ad avvicinarse sempre più alla possibilità di tornare a casa, apprendono sempre di più sui loro poteri e su loro stessi, pronti per poter affrontare la sfida successiva.

Infatti, come specificato nell’introduzione della sigla iniziale e nelle prime puntate, D&D sembra che sia la prima serie animata che ricalca le basi del gioco, infatti non sono i protagonisti a scegliere i loro ruoli, ma è il Dungeon Master che li decide fornendogli lui le armi e gli oggetti, e apparendo all’inizio della puntata per affidare la missione al gruppo e in certi casi anche durante la missione, per dispensare consigli o aiuto quando il gruppo è in difficoltà senza nessuna via d’uscita e poi naturalmente alla fine della puntata per congratularsi e dispensare la ricompensa finale; è somigliante se non identico al comportamento del Master (narratore) del gioco stesso, dove il Master dà l’incipit iniziale e dei provvidenziali aiuti, ma senza esporsi troppo in quanto sono i giocatori che devono sviluppare e risolvere la trama, e anche la crescita dei ragazzi durante la serie, è da considerarsi come l’avanzamento di livello che avviene ne gioco.

In pratica ogni puntata non era altro che una delle tante sessioni dio gioco che si svolgono in D&D, dove se ci pensiamo bene, potevamo immedesimarci nei protagonisti, in quanto anche se inconsapevoli loro erano dei giocatori proprio come noi.

colgo l’occasione per salutare il mio gruppo di GdR del “Toga Club” Max, Santo, Dome, Greg, le Roi, Roby e Postir, ragazzi abbiamo passato anni divertendoci moltissimo, questa recensione e dedicata a voi!

E naturalmente a tutti gli amanti come me dei Giochi di Ruolo di qualunque tipo, genere e marca.

Alla prossima!

By Marco Talparius Lupani