Shocker, il cui vero nome è Herman Schultz, è stato creato da Stan Lee (testi) e John Romita Sr. (disegni) nel 1967, pubblicato dalla Marvel Comics. È un supercriminale avversario dell’Uomo Ragno, che sarà interpretato nel nuovo film Spider-Man: Homecoming da Bookeem Woodbine. Quando fu presentato nel fumetto (The Amazing Spider-Man, prima serie n. 46 del marzo 1967), Schultz era un criminale comune, che veniva sempre fermato e arrestato dalla polizia. Un giorno, mentre lavorava nel laboratorio della prigione, gli venne in mente che grazie alle vibrazioni avrebbe potuto evadere e avrebbe potuto rapinare le banche con facilità. Così costruì un dispositivo che emanava potenti vibrazioni e lo usò contro il muro della cella per scappare. Una volta fuggito, si cucì un costume e costruì due speciali congegni che emanavano onde d’urto e che poteva controllare con i suoi pollici. In seguito incontrò l’Uomo Ragno e lo sconfisse in prima battuta, ma poi il supereroe capì qual era il modo per fermarlo (immobilizzargli i pollici) e lo consegnò alla giustizia. In seguito Shocker si è scontrato più volte con lui, unendosi anche ai Sinistri Dodici, oltre ad essere stato uno dei criminali potenziati dai latveriani durante Guerra Segreta ma è stato sempre battuto.

Jackson “Montana” Brice nei comics di Stan Lee e Steve Ditko fa parte del gruppo di criminali Duri (The Enforcers) ed è descritto come un cowboy abile nel maneggiare il lazo, mentre nella serie animata “Spectacular Spider-Man” diventa il nuovo Shocker. Proprio questo “secondo Shocker” sarà invece interpretato da Logan Marshall-Green nel nuovo film Spider-Man: Homecoming, come si vede in questa immagine.

Non si capisce ancora il ruolo dei “due Shocker” all’interno del nuovo film dedicato all’arrampicamuri ma sicuramente Spider-Man avrà il suo bel da fare contro Scorpion (Michael Mando) e, sopratutto contro l’Avvoltoio interpretato da Michael Keaton.