In un periodo nel quale siamo più che abituati a vedere al cinema o in tv sequel, prequel e reboot siamo molto entusiasti di poter tornare dopo decadi nella Paperopoli più avventurosa della storia della Televisione. Torna Ducktales, la serie animata cult di Disney a trent’anni dalla prima messa in onda. Era in lontano 18 settembre 1987 quando infatti fu trasmesso l’episodio pilota della serie originale negli Stati Uniti su Disney Channel, mentre il centesimo e ultimo episodio venne trasmesso il 28 novembre 1990.

Nel febbraio 2015 la Disney annuncia la realizzazione di un reboot di Ducktales per l’autunno 2017, anch’esso intitolato DuckTales, di cui è stata pubblicata la prima immagine l’8 marzo 2016. La nuova serie verrà trasmessa su Disney XD in 21 episodi di mezz’ora e due speciali di un’ora, dal 12 agosto 2017 per poi continuare il 23 settembre.

Nella serie originale, ce lo ricordiamo tutti, mancava proprio il personaggio più importante di Paperopoli, quel Paperino / Donald Duck che da sempre ci ha fatto amare di più le storie “con il becco” rispetto alle storie “con le orecchie”. In questa serie sarà molto più coinvolto così come è stato confermato anche da Francisco Angones, story editor e produttore della nuova serie. Oltre al nuovo tratto molto più moderno e alla caratterizzazione dei tre nipotini ormai adolescenti, Paperino sarà purtroppo scevro della sua mitica 313, sostituita da un auto anonima, e vivrà in un casa galleggiante molto diversa dalla viletta stile americano nella quale siamo soliti vederlo fuggire dai creditori sin dai tempi dei comics di Al Taliaferro.

In questo reboot tornano anche Gaia, nipotina di Tata (Mrs. Beakley) con il compito di far da controparte a Qui, Quo e Qua e, ovviamente il leggendario Jet McQuack, pilota di aerei strampalato a servizio del papero più ricco del Mondo! A loro seguiranno ovviamente anche Gastone, Archimede, Doretta, Cuordipietra Fame D’oro, Amelia e naturalmente la famiglia Bassotti con i nomi e le caratterizzazioni della serie del 1987.

Lo spin-off a fumetti della serie ha un tratto italiano! Gianfranco Florio & Luca Usai, saranno dediti alle chine su testi di Joe Caramagna, Il primo volume della serie a fumetti conterrà due storie: The Great Experiment of the Washing Machine e The Chilling Secret of the Lighthouse.