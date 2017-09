La storia di Edizioni Star Comics, che proprio quest’anno festeggia i trent’anni di attività, è strettamente legata a quella di Dragon Ball, il manga che ha determinato le sorti del fumetto giapponese in Italia e nel mondo: per celebrare adeguatamente quest’importante traguardo la nostra casa editrice ha deciso di pubblicare “Dragon Ball X Star Comics Celebration book”, pregevole volume cartonato che ripercorre il percorso del capolavoro di Akira Toriyama in Italia attraverso le vicende di casa Star. Rivivremo l’epopea dei Sayan e ciò che essa ha significato per lo sviluppo del mercato editoriale e fumettistico italiano degli ultimi 30 anni, il tutto attraverso le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona l’arrivo di Goku & co. nelle edicole e fumetterie italiane, seguendone le gesta passo dopo passo.

Nel volume, disponibile dal 22 Novembre e in anteprima assoluta al prossimo Lucca Comics, troverete interviste all’autore e a coloro che hanno curato l’edizione, la distribuzione e la vendita dell’opera in Italia; l’anteprima di Dragon Ball Full Color con i primi due capitoli disponibili; una gallery di omaggi al maestro Toriyama da parte di autori italiani del calibro di Mirka Andolfo, Giacomo Bevilacqua, Marco Checchetto, Don Alemanno, LRNZ, Milo Manara, Roberto Recchioni, Sio e Alessandro Vitti; un poster interno realizzato da Zerocalcare; poi approfondimenti e giochi per conoscere tutto, ma proprio tutto su Dragon Ball e sulla sua casa editrice italiana. Tutto questo è “Dragon Ball X Star Comics Celebration book.