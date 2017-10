Il terzo volume di Dragon Ball Super (ドラゴンボール 超 ( スーパー ) Doragon Bōru Sūpā), ideato dal grande Akira Toriyama e realizzato da Toyotaro, sarà disponibile in edicola, fumetteria, libreria e Amazon a partire dal 25 Ottobre 2017: manca poco… stay tuned! Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!

Alla conclusione del Torneo di lotta degli Dei della Distruzione del Sesto e del Settimo Universo, i nostri incontrano un giovane guerriero proveniente… dal futuro?! Il visitatore è nientemeno che Trunks, che ha viaggiato indietro nel tempo con la speranza di poter cambiare il corso degli eventi ed evitare una nuova catastrofe che è destinata a colpire il pianeta!

Dal 25 Ottobre Dragon Ball Super n. 3 sarà disponibile in edicola, fumetteria, libreria e Amazon! Toyotaro, fumettista giapponese, debutta ufficialmente nel 2015 realizzando l’adattamento a fumetti del film Dragon Ball Z : La resurrezione di “F”, serializzato sulla rivista «V Jump» da Aprile a Giugno. In seguito viene scelto come disegnatore di Dragon Ball Super , serializzato sempre su «V Jump» da Agosto 2015, e tuttora in corso. Il nuovo capitolo della saga dei Saiyan ha destato entusiasmo nell’intero mondo del manga e non solo: l’anime, trasmesso su Italia 1, ha registrato ascolti record, suscitando un interesse crossmediale a 360° e coinvolgendo i settori più disparati, dal food all’abbigliamento.