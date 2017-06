La Dragon Ball Run: la grande maratona di Goku

La Dragon Ball Run è una maratona non competitiva della lunghezza di 3 km, che si svolgerà il prossimo 10 settembre a Tokyo e a Nagoya il 23 settembre ed ha come obiettivo quello di far divertire i fan della celebre saga di Akira Toriyama. Come era già successo qualche tempo fa con la corsa in onore di One Piece, nella quale i partecipanti hanno potuto affrontarsi attraversando alcuni degli scenari della serie di Eiichiro Oda, il Giappone vuole ribadire che gli Otaku non sono nerd “flaccidi”, chiusi nella propria camera circondati da fumetti e videogiochi, ma veri e propri amanti del fitness, proprio come gli eroi che amano sullo schermo.

Ogni corridore iscritto riceverà un kit con una t-shirt creata esclusivamente per l’evento, farsi fotografare con i personaggi in costume dalla saga o con alcuni doppiatori originali e giocare “live” ad un game in augmented reality in cui recuperare le famose sfere del drago durante la loro perfomance di corsa!