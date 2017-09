L’horror torna a tormentare le folli notte Milanesi. Vi ricordate i mitici locali del Transilvania Horror Rock Kafè, o più comunemente semplicemente Transilvania, facenti parte di catena di locali a tema e pub notturni, tutti caratterizzati da ambientazioni horror/gotico e musica rock, hard rock, heavy metal? L’ultimo di essi fu quella del Transilvania di Bologna, che chiuse il 4 luglio del 2009.

Quasi dopo 10 anni gli appassionati di Dark e di Horror hanno finalmente una nuova casa nel Dr.Frankenstein Horror Pub “Milano”, unico locale con questo tema nel capoluogo lombardo! Questo nuovo format, nato proprio dalla ceneri del Transilvania, non si rivolge solo agli appassionati del cinema horror e delle atmosfere “vampiresche” ma vuole coinvolgere i clienti in una vera atmosfera oscura fatta di scenografie, musiche e da un menu selezionato composto da una vasta scelta di birre, alcune davvero introvabili, cocktail personalizzati Frankenstein, panini e piadine di grande qualità. Per non parlare degli eventi già in palinsesto che spaziano dal Rock al commerciale sempre in stile “Vampire”. La serata di inaugurazione sarà il prossimo 15 Settembre, durante l’evento ci saranno performances di body painting, animazione e follie a tema”. L’appuntamento è in via E.Villoresi 33 Milano.

