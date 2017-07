Arrivederci, caro gattone blu: è in arrivo il sesto e ultimo volume di DORAEMON Color Edition, la prima edizione degli episodi, inediti in Italia, originariamente a colori nella loro prima pubblicazione su rivista del celeberrimo manga di Fujiko F Fujio! L’albo sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon a partire dal 26 Luglio 2017.

A quali sorprese andranno incontro, questa volta, i nostri piccoli amici? Ogni giorno è magico in compagnia di Doraemon e non ci si stanca mai di imparare cose nuove grazie ai suoi divertenti “chiusky”! Peccato che alla pigrizia di qualcuno sembri non esserci rimedio…

Fujiko F Fujio è lo pseudonimo del mangaka giapponese Hiroshi Fujimoto, nato il 1 Dicembre 1933 a Takaoka, nella prefettura giapponese di Toyama. Storico componente fino al 1987 del duo di mangaka “Fujiko Fujio” insieme a Motoo Abiko, nella sua vita ha vinto numerosi tra i più prestigiosi premi dell’ambito fumettistico giapponese, tra cui il Japan Cartoonists Association Award for excellence (1973), lo Shogakukan Manga Award (1982) e l’Osamu Tezuka Culture Award nel 1997, proprio grazie a DORAEMON. Per il suo personaggio Fujimoto ha continuato a scrivere storie fino al 1996, anno della sua morte.

DORAEMON Color Edition n. 6

Fujiko F Fujio

13×18, B, col, pp. 168, con sovraccoperta, € 6,90

Data di uscita: 26/07/2017, in fumetteria, libreria e Amazon

Isbn 9788822606433

