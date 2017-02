Come annunciato a Lucca Comics & Games 2016, finalmente l’azzurro gattone alieno è di nuovo in azione in DORAEMON Color Edition, la prima edizione interamente a colori del celeberrimo manga di Fujiko F Fujio! Si tratta di un’antologia che raccoglie con cura filologica e per la prima volta, in volumi di grande pregio, degli episodi, inediti in Italia, originariamente a colori nella loro prima pubblicazione su rivista. Il primo volume di DORAEMON Color Edition sarà disponibile in edicola, fumetteria e Amazon a partire dal 22 Febbraio 2017. Il divertimento è assicurato per i lettori di tutte le età!

Arrivato dal futuro per impedire al giovane Nobita, impacciato e scansafatiche, di commettere gli errori di cui i suoi discendenti dovranno altrimenti pagare le conseguenze, Doraemon cerca con i mezzi più disparati e fantasiosi di risollevare le sorti del suo maldestro “assistito”… Chissà quali mirabolanti magie avrà in serbo? Tenetevi pronti, perché il popolarissimo gattone spaziale blu e i suoi amici si scateneranno come non mai!

Dal 22 Febbraio DORAEMON Color Edition n. 1 sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

Fujiko F Fujio è lo pseudonimo del mangaka giapponese Hiroshi Fujimoto, nato il 1 Dicembre 1933 a Takaoka, nella prefettura giapponese di Toyama. Storico componente fino al 1987 del duo di mangaka “Fujiko Fujio” insieme a Motoo Abiko, nella sua vita ha vinto numerosi tra i più prestigiosi premi dell’ambito fumettistico giapponese, tra cui il Japan Cartoonists Association Award for excellence (1973), lo Shogakukan Manga Award (1982) e l’Osamu Tezuka Culture Award nel 1997, proprio grazie a DORAEMON. Per il suo personaggio Fujimoto ha continuato a scrivere storie fino al 1996, anno della sua morte.

DORAEMON Color Edition n. 1

Fujiko F Fujio

13×18, B, col, pp. 160, € 6,90

Data di uscita: 22/02/2017, in fumetteria, libreria e Amazon

Isbn 9788822604316

www.starcomics.com