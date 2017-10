Da domani sarà disponibile il nuovo trailer in italiano di Star Wars: Gli Ultimi Jedi e a seguire apriranno ufficialmente le prevendite dei biglietti per l’attesissimo evento cinematografico, che sarà nelle sale italiane dal 13 dicembre anche in 3D. La saga degli Skywalker prosegue nel lungometraggio Lucasfilm Star Wars: Gli Ultimi Jedi, in cui gli eroi del film Il Risveglio della Forza si uniranno alle leggende della galassia in un’epica avventura piena di scoperte legate agli antichi misteri della Forza e scioccanti rivelazioni sul passato. Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Kathleen Kennedy e Ram Bergman, mentre J.J. Abrams, Tom Karnowski e Jason McGatlin sono i produttori esecutivi.

Sito ufficiale

http://www.starwars.co.it/