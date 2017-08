Notiziona dell’ultimo minuto: nel nuovo film Thor: Ragnarok, ci sarà anche spazio al Doctor Strange di Benedict Cumberbatch. In rete è appena comparso un nuovo trailer del prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe.in cui lo Stregone avverte il Dio del Tuono di imminenti cambiamenti!

Questo attesissimo film, che uscirà nelle sale italiane il 25 ottobre 2017, è scritto Craig Kyle e Christopher Yost e vede come protagonisti Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Tessa Thompson, Karl Urban, Jeff Goldblum, Ray Stevenson, Tadanobu Asano, Zachary Levy, Sam Neill, Benedict Cumberbatch e Cate Blanchett. Alla regia ci sarà Taika Waititi che avrà il compito di realizzare questa nuova storia in cui Thor è imprigionato nello spazio lontano senza il suo prezioso Mjöllnir. Il suo obiettivo è quello di fuggire per tornare alla sua Asgard e fermare la distruzione del suo mondo (il Ragnarok) da parte di Hela. il Dio del Tuono dovrà dimostrare il suo valore in uno scontro gladiatorio nel quale dovrà affrontare nientemeno che il suo storico alleato, se pur imprevedibile, Hulk!