La Divina Commedia di Dante – Le tre cantiche in un avvincente gioco da tavolo per rivivere lo splendore della cultura italiana: il capolavoro di Dante per la prima volta come gioco da tavolo. Una start up fa rinascere la Divina Commedia La più famosa opera della letteratura italiana, la Divina Commedia di Dante Alighieri, ritorna ad arricchire le case degli italiani. Una giovane start up ripropone in maniera piacevole e divertente la storia, la politica, il sapere e le personalità del periodo più fiorente del Medioevo italiano. Per giocare non è necessario aver letto la Divina Commedia: per rispondere alle domande e svolgere le azioni previste dal gioco bastano una piccola dose di fortuna e alcune conoscenze di base della storia italiana. Una cosa è certa: giocando si imparano tantissime cose! Non c’è un metodo più immediato e più vivo per avvicinare le generazioni di oggi ad un’opera letteraria di tale portata. Nella prima parte del gioco, chiamata appunto Inferno, Dante attraversa i nove cerchi dell’Inferno al fianco di Virgilio, suo mentore e compagno di viaggio, penetrando sempre più nel profondo delle viscere della terra.

Durante il suo cammino Dante incontra, oltre ai contemporanei del XIII secolo, diverse figure mitologiche e tanti altri personaggi realmente vissuti nelle epoche passate, quali ad esempio Aristotele, Ovidio, Achille, Alessandro Magno, diversi papi e numerose personalità dei grandi Comuni medievali di Firenze, Roma o Ravenna, solo per citarne alcuni: innumerevoli sono infatti i protagonisti di questo gioco, che per la prima volta in assoluto ci vengono presentati in maniera divertente ed appassionante. Nel corso del suo viaggio Dante si imbatte anche nei guardiani di Lucifero, un gruppo di diavoli infernali incaricati di punire incessantemente i dannati e i peccatori. Questi fedeli servitori di Lucifero sono i Malebranche: Scarmiglione, Calcabrina, Cagnazzo, Draghignazzo e i loro compari non fanno altro che infliggere punizioni ai peccatori e ci si può immedesimare nei loro ruoli utilizzando le figurine a 3D allegate alla Collector’s Edition.

Questa edizione speciale “Kickstarter Exclusive” può essere acquistata soltanto nel periodo di crowdfunding ed offre la possibilità unica di giocare con degli elementi plastici e tridimensionali per il massimo del divertimento. Una giovane start up si è prefissa di far riscoprire quello che è probabilmente il più importante capolavoro della letteratura italiana e ha dato vita a questo progetto. La piattaforma di crowdfunding KICKSTARTER aiuta a tradurre in realtà le visioni degli inventori. Il giorno 1.6.2017 scade la campagna nel corso della quale sarà possibile acquistare, oltre al gioco, tanti altri accessori aggiuntivi offerti esclusivamente nell’ambito dell’azione di crowdfunding. Divina Commedia – Inferno è un gioco da tavolo per 2-6 giocatori che fa rivivere il periodo più fiorente del Medioevo italiano. Istruttivo e divertente, si impara con facilità ed è adatto anche ai gruppi numerosi. Per ulteriori informazioni sul gioco Divina Commedia – Inferno siete pregati di consultare il sito Internet www.dante-giochi.it