Dalla pagina degli amici di “EmpiRa Star Wars Fan Club“, riportiamo questo post su Gus Lopez, uno dei più grandi collezionisti di pezzi Star Wars dell’intero pianeta: quando diciamo “grandi” intendiamo che non compra solo Sideshow o Lego ma che ha decine se non centinaia di pezzi originali usati nei film e non solo, prototipi di giocattoli ed altre meraviglie starwarsiane. In realtà sembra sia proprio in cima alla catena alimentare dei collezionisti Star Wars. Gus non manca mai ad un evento ufficiale Lucasfilm, e infatti eccolo qui, filmare il “plastico” o “diorama” della nuova estensione del parco Disney dedicata al mondo di Star Wars.

A proposito, nel D23 è stata proprio ieri confermata una grande notizia sul naming delle nuove ’area tematiche dedicata alla saga creata da George Lucas in costruzione al Disney’s Hollywood Studios di Walt Disney World in Florida e al Disneyland Resort in California (apertura 2019): il nome dei due spazi, di circa 6 ettari, sarà Star Wars: Galaxy’s Edge. Questo titolo si riferisce ovviamente al tema dell’installazione, ovvero quei pianeti dell’Orlo Esterno protagonisti delle avventure dei Jedi e dell’Impero; in questo modo sarà tra l’altro possibile ampliarle, in un prossimo futuro, con altri “pianeti”. Già sono iniziati i lavori per due attrazioni, un simulatore di volo del Millenium Falcon e un possibile dark ride o un experience all’ìnterno di uno Star Destroyer in compagnia di BB8!

The Star Wars-themed lands coming to @WaltDisneyWorld and @Disneyland will be called Star Wars: Galaxy’s Edge #D23Expo pic.twitter.com/cMFgvvHU49 — Disney D23 (@DisneyD23) 15 luglio 2017

Ecco il video di presentazione ufficiale!



Vi riportiamo anche alcune foto del plastico pubblicate da EmpiRa Star Wars Fan Club: