Come Diventare Grandi Nonostante i Genitori è diretto da Luca Lucini e prodotto da Piero Crispino per 3ZERO2 e The Walt Disney Company Italia. Il film ha già incassato oltre 1 milione di Euro in pochi giorni.

Divertente e ricco di colpi di scena, Come Diventare Grandi Nonostante i Genitori vede protagoniste due delle più amate e premiate attrici del cinema italiano, Margherita Buy e Giovanna Mezzogiorno con la partecipazione dell’attore americano Matthew Modine. Al loro fianco, Sergio Albelli, Ninni Bruschetta, Paolo Calabresi, Giovanni Calcagno, Roberto Citran, Francesca De Martini, Sara D’Amario, Gabriella Franchini, Elena Lietti, Aglaia Mora, Paolo Pierobon, e, al suo esordio cinematografico, il popolare conduttore televisivo e speaker radiofonico Federico Russo. Il film vede anche la presenza di alcuni giovani promettenti attori, come Emanuele Misuraca, Chiara Primavesi, Toby Sebastian e alcuni volti noti dell’amata serie Tv Alex&Co. in onda su Disney Channel: Leonardo Cecchi, Eleonora Gaggero, Saul Nanni, Federico Russo e Beatrice Vendramin.

La stagione cinematografica prosegue con l’arrivo nelle sale italiane il 15 dicembre di Rogue One: A Star Wars Story, il primo film di una nuova serie cinematografica ambientata nell’universo di Star Wars e una nuova epica avventura. Diretto da Gareth Edwards e prodotto da Kathleen Kennedy, il film vede un improbabile gruppo di eroi intraprendere in un periodo di conflitto una missione per sottrarre i piani della più potente arma di distruzione di massa mai ideata dall’Impero, la Morte Nera. Questo evento, fondamentale per la storia di Star Wars, spingerà delle persone ordinarie a unirsi per realizzare imprese straordinarie, diventando parte di qualcosa di più grande. La candidata all’Oscar® e al BAFTA Felicity Jones è la protagonista del film insieme a Diego Luna. Il cast comprende inoltre Ben Mendelsohn, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Riz Ahmed, l’attore premio Oscar® Forest Whitaker, insieme a Donnie Yen e Jiang Wen.

A Natale la magia Disney torna al cinema con la nuova avventura d’animazione Oceania che negli Stati Uniti ha già conquistato il primo posto al box office incassando oltre 81.1 milioni di dollari durante i primi cinque giorni di programmazione e divenendo il secondo miglior opening di sempre nelle sale americane durante il Thanksgiving.

Il film, che arriverà nelle sale italiane il 22 dicembre anche in 3D, vede come protagonista una vivace adolescente di nome Vaiana che s’imbarca in una coraggiosa missione per salvare il suo popolo. Durante il suo viaggio s’imbatterà nel semidio in disgrazia Maui che la guiderà nella sua ricerca per diventare una grande esploratrice. Insieme, i due attraverseranno l’oceano in un viaggio pieno d’azione che li porterà ad affrontare enormi creature feroci e ostacoli impossibili. Lungo il percorso, Vaiana porterà a compimento l’antica ricerca dei suoi antenati e troverà l’unica cosa che ha sempre desiderato: la propria identità.

Lo scorso 28 novembre, a Roma, i registi Ron Clements e John Musker e la produttrice Osnat Shurer hanno presentato il film in anteprima insieme al voice cast italiano. L’intensa e versatile attrice Angela Finocchiaro, più volte premiata per le sue interpretazioni, è Nonna Tala, confidente di Vaiana con cui condivide il legame speciale che ha con l’oceano. L’eclettico artista Raphael Gualazzi è Tamatoa, un granchio egocentrico di oltre 15 metri che vive nel regno dei mostri e cerca di darsi un tono ricoprendosi di oggetti scintillanti. La giovane cantante Chiara Grispo interpreta invece le canzoni di Vaiana, che nel film sottolineano alcuni dei momenti più importanti ed emozionanti della sua vita. La cover in italiano “Prego” (nella versione originale “You Are Welcome”), presente nei titoli di coda del film, è interpretata dal popolare e amato rapper vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella sezione “Nuove proposte” Rocco Hunt e della vibrante voce di Sergio Sylvestre, il cantante vincitore della scorsa edizione di Amici di Maria de Filippi e che con “Big Boy” ha conseguito il disco d’oro sia per il singolo che per l’ep.

La proiezione di Oceania nelle sale sarà preceduta dal cortometraggio Testa o Cuore. Diretto dal regista esordiente Leo Matsuda, la storia racconta lo scontro tra due lati della personalità di un uomo: quello pragmatico e logico, quello più spensierato e avventuroso.

Il 16 marzo 2017 arriverà nelle sale italiane uno dei lungometraggi più attesi della nuova stagione cinematografica: rivisitazione live action dell’omonimo classico Disney d’animazione, La Bella e la Bestia riporta sul grande schermo gli amati personaggi di una delle più belle storie d’amore mai raccontate. Il film racconta il fantastico viaggio di Belle, giovane donna brillante, bellissima e dallo spirito indipendente che viene fatta prigioniera dalla Bestia e costretta a vivere nel suo castello. Nonostante le proprie paure, Belle farà amicizia con la servitù incantata e imparerà a guardare oltre le orrende apparenze della Bestia, scoprendo l’anima gentile del Principe che si cela dentro di lui.

Diretto da Bill Condon e basato sul classico d’animazione del 1991, il film La Bella e la Bestia è scritto da Evan Spiliotopoulos, Stephen Chbosky e Bill Condon e prodotto dai candidati all’Oscar® David Hoberman e Todd Lieberman per Mandeville Films, mentre Jeffrey Silver, Thomas Schumacher e Don Hahn sono i produttori esecutivi. Il compositore Alan Menken, vincitore di due Oscar® (Miglior Colonna Sonora Originale e Miglior Canzone) grazie al film d’animazione originale, ha composto la colonna sonora, che includerà nuove registrazioni delle canzoni originali scritte da Menken e Howard Ashman e tre nuovi brani scritti da Menken insieme a Tim Rice.

Al ritmo di una nuova stellare raccolta di brani musicali (Awesome Mixtape #2), il 25 aprile arriverà sul grande schermo film Marvel Guardiani della Galassia Vol.2. Scritto e diretto da James Gunn e prodotto da Kevin Feige, il film racconta le nuove avventure dei Guardiani attraverso lo spazio infinito. Mentre sono alle prese con il mistero che avvolge le vere origini di Peter Quill, i Guardiani dovranno combattere per mantenere unita la propria squadra. Il gruppo di eroi dovrà allearsi con vecchi nemici e potrà contare sull’aiuto di alcuni dei personaggi più amati del mondo dei fumetti, espandendo ulteriormente l’Universo Cinematografico Marvel.

Il cast stellare vede il ritorno dei Guardiani originali, fra cui Chris Pratt nel ruolo di Peter Quill/Star-Lord, Zoe Saldana nei panni di Gamora, Dave Bautista nella parte di Drax, Michael Rooker nel ruolo di Yondu, Karen Gillan in quello di Nebula e Sean Gunn che torna a interpretare Kraglin. Al loro fianco il pubblico troverà anche Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan, Tommy Flanagan, Laura Haddock e Kurt Russell.

L’azione proseguirà con il quinto capitolo di una delle saghe più avventurose di sempre: dal 24 maggio nelle sale italiane Johnny Depp tornerà a interpretare l’iconico Capitan Jack Sparrow, che gli valse una candidatura all’Oscar®, nell’attesissimo film Disney Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar.

Catapultato in una nuova e travolgente avventura, lo sventurato Capitan Sparrow vedrà peggiorare la propria sfortuna quando dei letali marinai fantasma fuggono dal Triangolo del Diavolo guidati dal terrificante Capitano Salazar e decisi a uccidere ogni pirata del mare… soprattutto Jack. La sua unica speranza di sopravvivenza risiederà nel leggendario Tridente di Poseidone, ma per riuscire a trovarlo Jack dovrà formare una precaria alleanza con la brillante e affascinante astronoma Carina Smyth e con Henry, un giovane e risoluto marinaio della Royal Navy. Capitan Jack si metterà al timone della sua nave, un piccolo e malandato vascello, per sconfiggere la sorte avversa e scampare al nemico più forte e crudele che abbia mai affrontato.

Diretto da Espen Sandberg e Joachim Rønning e prodotto da Jerry Bruckheimer, Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar è interpretato da Johnny Depp, Javier Bardem, Kaya Scodelario, Brenton Thwaites. Il cast vede inoltre la presenza di Kevin R. McNally nel ruolo di Joshamee Gibbs, Golshifteh Farahani nelle vesti della strega del mare, Stephen Graham nei panni di Scrum, David Wenham nel ruolo di Scarfield e il premio Oscar® Geoffrey Rush torna a interpretare il Capitano Hector Barbossa.

Il 14 settembre tornerà sul grande schermo il celebre numero 95 di Saetta McQueen nel nuovissimo lungometraggio Disney•Pixar Cars 3. Prodotto da Kevin Reher, il film è diretto da Brian Fee, già storyboard artist di Cars e Cars 2. Colto alla sprovvista da una nuova generazione di bolidi da corsa, il leggendario Saetta McQueen è costretto a ritirarsi dallo sport che ama. Per tornare in pista avrà bisogno dell’aiuto di Cruz Ramirez, una giovane esperta di auto da corsa con tanta voglia di vincere, e dovrà riscoprire gli insegnamenti del suo compianto mentore Hudson Hornet: il suo percorso sarà pieno di svolte inaspettate. Per dimostrare che il numero 95 possiede ancora la stoffa di un campione, Saetta dovrà gareggiare nella più grande corsa della Piston Cup.

Mentre continua nelle sale la programmazione diThe Walt Disney Company Italia ha presentato questa mattina a Sorrento, nel corso delle Giornate Professionali di Cinema, tutte le novità firmate Disney, Disney•Pixar, Marvel e LucasFilm che arriveranno sul grande schermo, anche in 3D, nei prossimi mesi.