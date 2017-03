E’ disponibile la prima Disney Channel App con tanti contenuti inediti tratti dalle serie TV più seguite di Disney Channel . Grazie all’applicazione i ragazzi potranno ritrovare i loro beniamini di sempre in video esclusivi, meme, GIF animate, immagini e tutorial e scoprire il dietro le quinte delle loro serie TV più amate come Alex&Co. Soy Luna, Descendants, The Lodge, Elena di Avalor, Live e Maddie e molti altri *.

L’App conterrà anche dei music video e tante clip tratte dai migliori episodi delle serie TV live-action e animate in onda su Disney Channel e tanti contenuti esclusivi.

L’applicazione completamente gratuita, che non presenta acquisti in-app, è disponibile su iTunes e Google Paly e include anche avvincenti e divertentissimi mini-giochi che spaziano da giochi musicali come Note Perfette di The Lodge a giochi di dress up come K.C. Agente Segreto Lo Stile del Successo fino al giochi di abilità come Film da Pazzi di Harley in Mezzo.

Per ogni serie presente sull’App gli utenti potranno inoltre divertirsi con simpatici test e creare una pagina personalizzata con i contenuti preferiti dall’App.

Scarica l’App

iOS: https://geo.itunes.apple.com/app/disney-channel/id1167746214?mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.disney.disneychannel_goo

*Le serie comprese nell’app sono:

Soy Luna

Alex&Co.

Descendants

Elena di Avalor

The Lodge

Harley in Mezzo

Miracolous – Le Storie di Lady Bug e Chat Noir

Jessie

Liv e Maddie

K.C. Undercover

Summer Camp

Austin & Ally

Best Friends Whenever

Girls Meet World

Evermoor

Bizaardvark

Phineas e Ferb

Star contro le forze del male

