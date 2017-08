in questi ultimi anni si parla moltissimo dei cinecomics, film tratti da storie a fumetti, i comics appunto. In molti però non sanno che i cinecomics; anche se all’epoca non veniva utilizzato questo termine, coniato appunti in questi ultimi anni; vennero girati anche in anni più indietro, e non solo di produzione Americana come ad esempio i Fantastic Four di Roger Corman, ma vi furono anche produzioni Italiane che diedero vita ai primi cinecomics. Infatti nel 1968, uscì nelle sale cinematografiche il film Diabolik; prodotto dalla Dino De Laurentis, in cooproduzione con la Francia, questo fu uno dei primi adattamenti al cinema di una serie a fumetti, fumetto oltretutto di marchio Italiano, infatti Diabolik è una creatura delle Sorelle Giussani.

Per il film alla regia venne messo Mario Bava che fu anche collaboratore agli effetti speciali insieme a Carlo Rambaldi, conosciuto per film come gli Occhi del Gatto; e per la colonna sonora venne ingaggiato Ennio Morricone; tra gli Interpreti del Film dopo non poche difficoltà alla fine fine venne scelto per il ruolo di Diabolik John Phillip Law, in quanto ritenuto più somigliante al personaggio del fumetto, e il ruolo di Ginko venne scelto Michel Piccoli attore Francese già famoso all’epoca, anche se come somiglianza non era molto attinente al personaggio, come avevano fatto notare le stesse sorelle Giussani, la sua interpretazione era adatta al personaggio dell’Ispettore, tra gli altri interpreti figura anche Adolfo Celi, noto per film come 007 Thunderbolt, Amici Miei e altri, per il personaggio inventato apposta per il film del gangster Valmont; il ruolo di Eva Kant era stato affidato all’inizio a Catherine Deneuve, però venne sostituita dall’attrice Marisa Mell, in quanto tra l’attrice francese e il regista Mario Bava non c’era intesa in quanto al regista non si riteneva soddisfatto della recitazione della Deneuve, e lattrice stessa rifiutava di girare le eventuali scene di nudo richieste dal copione, così alla fine il ruolo fu della Mell.

Le riprese vennero effettuati presso gli studi De Laurentis di Roma mentre per le scenen esterne vennero girate a Torino e Tor di Caldano.

Visto il budget totale che la De Laurentis mise a disposizione, circa 200 milione di Lire (moneta al epoca del film, circa 100.000 euro), le scenografie delle riprese interne erano molto scarne, povere, infatti la grande caverna rifiugo di Diabolik che si vede nel film, in realtà era completamente vuota, che lo stesso Law quando dovette girare la prima scena con Diabolik che entrava con la sua Jaguar all’interno del rifugio ne rimase completamente spiazzato in quanto il set era completamente spoglio; infatti il regista vedendo lo stupore e anche il disappunto degli attori, fece vedere dietro ad una delle macchine da presa gli effetti speciali che aveva inserito per ricostruire il rifugio, infatto Mario Bava con l’utilizzo di fotografie e pezzi di vetro applicati direttamente sull’obiettivo della maccina da presa, riuscì nell’impresa di realizzare il rifugio senza dover rischiare di sforare il budget. Infatti oltre agli attori venne piacevolmente colpito anche il produttore stesso Dino De Laurentis, che con poca semplicità Bava era riuscito a realizzare un set colossale.

Nonostante tutto però il film in patria non ottenne il successo sperato, incassando un totale di circa 265 milioni di Lire, tanto che De Laurentis da prima interessatto ad un sequel, dopo aver preso visione dei bassi incassi e del poco interesse del pubblico, rinunciò completamente all’idea del seguito; altro destino invence ebbe all’estero, infatti Diabolik ottenne molto più successo che in patria specie in Francia il paesae coporoduttore della pellicola.

Come sempre per molti film del genere, solo in tempi recenti è stato inserito tra i Cult Movie come uno dei migliori film della cultura Pop degli anni 60′ e come film senza troppe pretese che riprende un perosnaggio rimasto nella colletività dei fumetti.

Trama

Clerville, l’Ispettore Ginko si appresta ad organizzare un trasporto di denaro, circa 10 milioni, e per evitare brutte sorprese non solo dalla malavita locale, organizza un secondo trasporto anche per mettere nel sacco la sua nemesi il grande criminale conosciuto da tutti come Diabolik. Il piano di Ginko sembra procedere senza intoppi, ma il Re del Terrore, coi suoi ingegnosi trucchi, riesce a evitare la trappola di Ginko e a prendere la refurtiva sotto gli occhi di tutti. Dopo una roccambolesca fuga in auto, in motoscafo e sucessivamente in auto, inseguiti dalla polizia, Diabolik insieme alla sua fedele complice ed amante riescono a seminarla e ad arrivare a bordo della sua Jaguar nella loro caverna rifugio. Dopo l’ennesima beffa perpetuata da Diabolik, ultima l’umiliazione di sbeffeggiarlo con del gas esilarante davanti alle telecamere durante una conferenza stampa, il Ministro degli Interni si dimette, e il nuovo Ministro in carica, invece di pretendere le dimissioni da Ginko, gli da pieni poteri esecutivi, per poter finalmente catturare Diabolik e la sua degna compagna Eva Kant.

Da quel momento l’Ispettore Ginko effettua una serie ri retate in ogni angolo dove la malavita locale opera, dal piccolo spacciatore fino agli alti vertici; costringendo così i vari boss riuniti al comando di Ralph Valmont il “capo dei capi” a fare un patto con l’Ispettore; che se grazie a questa collaborazione forzata riusciranno a catturare Diabolik, Ginko lascerà la presa contro i loro “affari”.

Ignaro di questa “alleanza” tra Ginko e Valmont, Diabolik è in procinto di studiare un nuovo colpo, ed in occasione del compleanno dei Eva decide di regalarle la collana di Smeraldi di Lady Clark, tenuta nella cassaforte all’intero del suo castello. Nonostante la sorveglianza delle forze di polizia di Ginko e le misure di sicurezza del castello Diabolik riesce a rubare la collana; però dopo il colpo egli ha un amara sorpresa, infatti Valmont, grazie al suo giro di prostitute e spacciatori, riesce a scovare e rapire Eva Kant, e chiede un riscatto a Diabolik per la sua liberazione.

Giunto sul luogo dello scambio, Diabolik riesce ad ingannare Valmont ed i suoi scagnozzi, e dopo aver eliminato Valmont riesce a liberare Eva e a fuggire insieme a lei.

Intato il Ministro degli Interni decide di mettere una taglia di un Miliardo di Dollari per la testa di Diabolik, sperando che questo sistema serva per avere finalmente ragione del Re del Terrore. Per tutta risposta Diabolik fa saltare in aria tutti i palazzi e le sedi del fisco di Clerville, con tutte le relative cartelle esattoriali, il ministro delle finanze si rivolge così ai cittadini in quanto non essendoci più traccia delle cartelle esattoriali, confida nel buon senso della popolazione di pagare spontaneamente le tasse senza la relativa cartella, l’appello viene accolto dalla cittadinanza con un ilarita generale, portando così il governo in una grave crisi economica quasi al collasso.

Per evitare la bancarotta, il governo di Clerville, decide di vendere parte della sua riserva Aurea all’estero per poter risollevare le sorti dell’economia, però Ginko per evitare che Diabolik possa approfittare della situazione e rubare l’oro, fa fondere tutti i lingotti in un unico lingotto di diverse tonnellate. Nonostante tutte le precauzioni di Ginko, Diablik riesce a far deragliare il treno dove viene tenuto il “lingotto” e a farlo cadere in mare e grazie ad un sommergibile, Diabolik trasporta il bottino al suo rifugio. Mentre Diabolik grazie ad un potente Laser e protetto da una tuta di amianto è intento a fondere il lingotto, Ginko grazie ad trucco, riesce a scoprire dove si trova il rifugio del criminale, e dopo averlo circondato fa irruzione con tutti i suoi uomini; vistosi alle strette Diabolik dimentica il laser acceso e dopo aver fatto fuggire Eva, egli viene investito da un getto di oro fuso provocato dall’esplosione del laser che si è surriscaldato, rimanendo immobilizzato sul posto. Ginko e i suoi uomini smantellano il rifugio e lasciano lì la “statua” di Diabolik che visto il peso è impossibile da spostare e se ne vanno. Dopo che i poliziotti sono andati via Eva vestita a lutto, si dirige verso il capezzale di Diabolik per un ultimo saluto, e qui trova Ginko pronto ad arrestarla, ma non senza concederle un ultimo saluto all’amato. Mentre Eva piange davanti alla statua, Diabolik strizza l’occhio ad Eva facendogli intendere che non è morto, e mentre viene portata via da Ginko ma con un nuovo sorriso sulle labbra, nella caverna rieccheggia la Diabolika risata di Diabolik!

Nonostante tutto i vari problemi insorti diurante la lavorazione e anche le ristrettezze di budget e alcune scelte più che altro volute da De Laurentis per evitare il forte taglio di “forbici” della censura, il prodottto finale visto da un certo tipo di ottica non è poi così da buttare come diceva la critica dell’epoca, e vero che con il fumetto non ha molto a che spartire, però che ci si poteva fare all’epoca, per quanto ne sappiamo e vediamo anche i film odierni dei cinecomics non sono proprio fedeli all’originale, alla fine nessuno e perfetto; però dopo averlo visto almeno un paio di volte posso dire che Diabolik si è meritato un posto fisso nella mia collezione di film cult, in quanto riassume anche un po’ della cultura pop dell’epoca, mescolata al noir del fumetto. Per dirla breve a me è piaciuto, e cime sempre è il mio parere disinteressato, e l’unica maniera per sapere se vi può piacere o no è solo una, quello di vederlo magari in compagnia di amici, e così potrete giudicare da voi.

