Demi Eater Q manga di Tatsuya Shihira, arriva in Italia portato da J-pop. Composto da 4 volumi, uscirà anche con un cofanetto che li racchiude tutti.

Questa è la trama dell’opera pubblicata da j-pop: “Kaiju, azione e una misteriosa ragazza-mostro golosa di ciambelle e… altri mostri! Quando misteriose creature iniziano a piovere dal cielo, Tokyo è sull’orlo della distruzione. Solo la vorace Q e una squadra di determinati combattenti umani possono salvarla in questo scatenato shonen in quattro volumi pieno di azione spettacolare, raccolto in un box da collezione!”

Ogni singolo volume costerà 5,90 euro, mentre il box che raccoglie tutti e quattro i volumetti costerà 23,60 euro. Noi personalmente non vediamo l’ora di mettere le mani sul volumetto, quanto meno per capire di che pasta è fatta quest’opera.

tratto da: