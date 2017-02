Delitto agli Albori della Storia è un thriller storico, ambientato nel III° millennio prima della nostra era, un misterioso delitto a cavallo del tempo. Scritto da una incredibile autrice qual è Rosanna Picotti che ha infuso in esso tutte le sue passioni: la lettura, l’archeologia, il mistero e l’intrigo, l’onestà, la lealtà e l’amicizia. E’ pubblicato on-line per tutti i supporti elettronici, pc, smartphone, tablet, kindle sul sito delos.digital in home page, oppure cercandolo nella collana Odissea Digital # 61 (acquistabile su Delos Store, Amazon.it, Google Play e Kobo).

Chi, come, quando, perché, a chi giova? Sono le domande valide ancora oggi sulla scena di un delitto. Ma quale peso possono avere, se l’omicidio su cui si indaga è avvenuto nel III° millennio avanti Cristo? Durante l’occupazione nazista di Roma, mentre scappa dalla sua casa cercando di sottrarsi alla cattura, un archeologo di fede ebraica viene salvato e nascosto nei sotterranei vaticani da un vecchio amico diventato sacerdote. In solitudine ha la possibilità di continuare il suo lavoro sui reperti trovati nella sua ultima campagna di scavi. Traducendo le tavolette di terracotta, fitte di caratteri cuneiformi, si imbatte in una specie di “diario”, compilato da uno scriba sumero del III° millennio prima della nostra era, improvvisatosi detective. Seguiremo con lui l’avvincente racconto di antichi delitti e di vicende che hanno cambiato la storia di un antichissimo impero.

Rosanna Picotti nasce a Spoleto e vive a Roma da moltissimo tempo. Ha fatto studi artistici. Ha lavorato e lavora come architetto degli interni presso negozi di arredamento. Le sue passioni sono, da sempre, la lettura e l’archeologia. Questo è il suo primo romanzo.

