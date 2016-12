DEBUTTA CON YOUR NAME.,

IL CAPOLAVORO DI MAKOTO SHINKAI CAMPIONE DI INCASSI IN GIAPPONE,

LA NUOVA STAGIONE

DEGLI ANIME AL CINEMA

Your Name. è il nuovo capolavoro di Makoto Shinkai, il creatore di meraviglie come Giardino delle Parole, 5 cm per second, Viaggio verso Agartha e La Voce delle Stelle.

Uscito in Giappone lo scorso agosto e in lista per le nomination agli Oscar 2017, Your Name. si è trasformato in pochissimi mesi in uno dei più grandi successi cinematografici di sempre, con oltre 175,8 milioni di dollari incassati al box office nipponico. Un risultato da record che lo ha consacrato come il 5° più grande successo di tutti i tempi in Giappone e il 2° maggior successo anime del cinema giapponese, secondo solo a LaCittà Incantata, trasformandolo così nell’unico film d’animazione della storia capace di insidiare il successo dei titoli di Hayao Miyazaki. Al suo debutto in Cina, inoltre, Your name.si è posizionato primo al box office, raccogliendo così un altro risultato straordinario.

Non poteva dunque esserci titolo migliore per aprire la nuova stagione degli Anime al Cinema che Nexo Digital e Dynit proporranno nelle sale italiane nel corso 2017. L’appuntamento con Your Name. sarà infatti per il 23, 24 e 25 gennaio (elenco delle sale a breve su www.nexodigital.it e trailer qui http://bit.ly/2h1erSG) e ci accompagnerà nella vita di Mitsuha e Taki. Mitsuha è una studentessa che vive in una piccola città rurale e desidera trasferirsi a Tokyo, nella grande metropoli dove ogni sogno si può realizzare. Taki è uno studente di liceo che vive proprio a Tokyo, ha un lavoro part-time in un ristorante italiano, ma vorrebbe lavorare nel campo dell’arte o dell’architettura. Una notte, Mitsuha sogna di essere un giovane uomo, si ritrova in una stanza che non conosce, ha nuovi amici e lo skyline di Tokyo si apre dinnanzi al suo sguardo. Nello stesso momento Taki sogna di essere una ragazzina che vive in una piccola città di montagna che non ha mai visitato. Ma quale sarà il segreto che si cela dietro questi strani sogni incrociati?

Makoto Shinkai è ormai considerato un maestro assoluto dell’animazione giapponese grazie alla sua straordinaria padronanza delle arti visive e la sua incredibile abilità narrativa. I suoi panorami iperrealistici e le sue atmosfere malinconiche hanno commosso e stregato milioni di fan in tutto il mondo. La CoMix Wave Inc., che ha dato vita a Your Name., rappresenta invece la punta di diamante nel panorama delle case di produzione “alternative” del cinema d’animazione asiatico. Un connubio perfetto che ha dato vita a un’alchimia straordinaria, pronta finalmente a sbarcare nei cinema di tutta Italia.

La Stagione degli Anime al Cinema, distribuita da Nexo Digital in collaborazione con Dynit e col sostegno dei media partner Radio DEEJAY, MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID, proseguirà poi con il film sul fenomeno che ha conquistato il mercato delle carte da collezione Yu-Gi-Oh! Il Lato Oscuro Delle Dimensioni. Il Film (10, 11 e 12 marzo); il primo capolavoro di Shinkai, Oltre le nuvole, il luogo promessoci (11 e 12 aprile); Mobile Suite Gundam. Thunderbolt –December Sky, ispirato a una delle saghe più famose di sempre (16 e 17 maggio) e Sword Art Online. Ordinal Scale –The Movie, il film tratto dal racconto che ha venduto 19 milioni di copie nel mondo (13 e 14 giugno). Cartoons on the bay, il festival dell’animazione della Rai, è inoltre partner della stagione per i film di Makoto Shinkai.

Tutti i dettagli sulla programmazione e l’elenco delle sale che aderiscono all’iniziativa saranno a breve disponibili su www.nexodigital.it.

Your Name.Staff

Regia, Soggetto & Sceneggiatura: Makoto Shinkai

Design Personaggi: Masayoshi Tanaka

Direttore del Suono: Yō Yamada

Musica: RADWIMPS

Produttore Esecutivo: Yoshihiro Furusawa

Produttore: Katsuhiro Takei, Kouichirou Itou

Una produzione: CoMix Wave Inc.

