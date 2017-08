Debora Di Meo nata nel 1968 è un grandissima creatrice di costumi e cosplay specializzata negli outfit di Star Wars. Debora apprende la maestria del cucito grazie alla nonna materna alla tenera etá di 7 anni con il suo primo imparaticcio……un ricamo a mezzo punto. La nonna era camiciaia su misura….e nel mese di agosto teneva la nipote con se e le impartiva lezioni di ricamo e cucito.

Da grande Debora ha poi ripreso in mano l’ago….. i ferri e l’uncinetto, per farne una sartoria per abiti da bambini in pezzi unici. Coltivando sempre hobby come decoupage, stencil, pittura e disegno, dopo varie esperienze, entra nel 2010 a dedicarsi a pieno nel favoloso mondo del Cosplay. Ad oggi oltre il lavoro accurato sartoriale, lavora il legno, polistirene, forze, worbla e altri materiali, ercando di offrire un pacchetto quasi completo al cliente finale. Ama imparare nuove tecniche e stare al passo coi tempi.

Per conoscere il suo lavoro, vi consigliamo di visitare la pagina https://www.facebook.com/Tailoring.Debora/