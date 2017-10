Death March to the Parallel World Rhapsody arriverà nelle tv Giapponesi a Gennario 2018, nata come una light novel la serie sarà presto adattata per farne un anime.Death March to the Parallel World Rhapsody inizialmente era nata come una light novel sul sito Shosetsuka ni narou, ma grazie al suo enorme successo ne è stato fatto subito un manga che adattasse la storia. Diverso tempo fa ne fu annunciato l’adattamento in un anime, adesso abbiamo una data precisa di quando verrà rilasciato. A gennaio 2018 la seria inizierà ad essere trasmessa. In questa storia il protagonista si trova ad affrontare un’avventura surreale appena subito dopo un pisolino fatto in occasione di un “death march” si risveglia in un mondo parallelo. Lo scopo di Satou è salvare delle ragazze, frequentarne qualcuna, fare una gita turistica e divertirsi.

La serie sarà diretta da Shin Onuma mentre lo studio che si occuperà della animazioni sarà Silver Link. x Connect (Fate/ Kaleid Liner Prisma Illya). Shun Horie ha rilasciato un commento: ‘I will try my best to breathe life into Satou, who is a 29-year-old working adult and ends up in the body of a 15-year-old child. I want to enjoy the recording to the fullest! Please support me!’ He also left a video message, in which he talks about the charms of Satou: ‘Cercherò di fare del mio meglio per provare ad essere come Satou, che è un 29enne, la cui vita è solo lavoro, che si ritrova nel corpo di un quindicenne. Voglio divertirmi al massimo durante le registrazioni. Per favore, supportatemi.’ Ha anche lasciato il seguente video, in cui parla di Satou:

