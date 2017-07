Darth Vader potrebbe avere un cameo nel nuovo film spin-off di Star Wars dedicato ad Han Solo. L’attore Spencer Wilding, che ha già interpretato il Signore Oscuro dei Sith in “Rogue One: A Star Wars Story” ha appena annullato la sua presenza in una convention fandom a Lousville, Kentuky con la diffusione del comunicato “Spencer Wilding non potrà presenziare, in quanto sarà impegnato nelle riprese dell’ultimo film dell’universo di Star Wars. Spencer sarà dei nostri l’anno prossimo.”

L’unico film ancora in fase di produzione, dopo l’arrivo di Ron Howard, è appunto la pellicola di Han Solo e anche secondo StarWarsNewsNet.com è molto plausibile che l’attore posso indossare nuovamente la cappa oscura di Veder anche per creare un collegamento plausibile nello storytelling della saga stellare.