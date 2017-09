Smentite e conferme stellari e dove trovarle. La notizia di una possibile presenza del Signore Oscuro dei Sith, Darth Vader, anche nel film spin-off su Han Solo era stata in un primo tempo smentita da Spencer Wilding, l’attore che lo aveva interpretato in Rogue One! L’attore aveva cancellato la sua partecipazione al Fandom Fest Comic Con e molti fan avevano sostenuto che Wilding dovesse, nello stesso periodo, prendere parte a delle riprese per il nuovo capitolo di Star Wars.

Ora, uno speciale su “That Hashtag Show” confermerebbe il cameo dell’Oscuro Elmo di Anakin anche nel film di Ron Howard: “Una fonte vicina alla produzione ci ha rivelato che qualcuno, pare non Wilding, dato che è stato chiaro nel negare il suo coinvolgimento, era sul set del film su Han Solo di Howard con indosso l’armatura di Darth Vader non più di due settimane fa. Sfortunatamente non possiamo confermare altro. Non sappiamo che importanza avrà Darth Vader in Han Solo, potrebbe essere semplicemente un breve cameo in un’unica scena, una scena con dialogo o più scene. Non lo sappiamo. L’unica cosa che possiamo dire con sicurezza è che Darth Vader apparirà nel film…”

Il prestigioso sito “StarWarsNewsNet” ritiene che questo rumor sia attendibile ma, ovviamente, non da alcune conferma!