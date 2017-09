Un nuovo ospite a Milan Comic Con 2 – 3 dicembre arriva Daniel Naprous !!

Daniel ha interpretato l’iconico Darth Vader in “Rogue One – A Star Wars Story”. Daniel interpreta Vader sostanzialmente in tutte le scene, inclusa la lotta con la spada laser alla fine del film. Nel trailer Vader è interpretato da un altro attore, questa scena è stato eliminata dal film.

Unisciti a noi per accoglierlo in Italia!

Maggiori informazioni sul programma su www.milancomiccon.com.

Biglietti disponibili on-line tra pochissimi giorni

Hollywood Arriva a Milano!

Un’esperienza incredibile per l’intera famiglia con tutto ciò che puoi trovare al cinema, in Tv, nella Cultura Pop, nella Fantascienza, nel Fantasy, nei fumetti e anche di più!

Incontra le star di Hollywood protagoniste delle tue serie televisive e dei tuoi film preferiti.

Milano sta scaldando i motori in anticipo per questo grande evento che trasformerà la città grazie alle tue Star internazionali preferite, ai dealer provenienti da tutto il mondo,agli innumerevoli panel, eventi speciali e mostre!

Le prevendite dei biglietti saranno disponibili on line a breve, tenete d’occhio gli annunci che riguardano gli Ospiti!Non perdete le News, le offerte speciali e tutto ciò che riguarda il Comic Con di Milano.