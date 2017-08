Come forse sapere, la sede di Satyrnet ha le mura totalmente ricoperte di mensole piene di Galeoni della Lego, quindi ci fa molto piacere sapere che oltre che costruirli e ammirarli da oggi possiamo anche gustarli. Basta prendere un aereo e andare, quasi, dall’altra parte del globo nelle Filippine.

Infatti è stato creato il primo ristorante Brick Burger allestito presso l’Hampton Gardens Arcade nella città d a Pasig, una hamburgeria a tema lego “fuori” dai Parchi tematici di Merlin. Gli arredamenti, le stigliature, la scenografia sono ispirate ai mattoncini dell’azienda danese così come anche gli stessi panini “quadrati” e coloratissimi, proprio come le famose costruzioni! Tra le reference succulente è possibile assaggiare anche uno molto “dark”, ispirato al Lato Oscuro della Forza. Il Darth Burger che insieme al il Wildstyle, il Nacho Tuesday e il Cheesy Mac compone il menu di questo punto food.

Men VS Lego! Ovviamente c’è anche la “sfidona”: se un visitatore riuscisse a trangugiare un intero Lego Burger in meno di 150′ otterrebbe un Set della Lego e se lo pappasse in meno di 90′ addirittura un un Lego Creator Corner Deli.