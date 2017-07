Epicos vi aspetta domenica 3 Settembre, a partire dalle ore 18.00, a Viareggio durante l’evento Darsena Comics per un nuovo imperdibile appuntamento Cosplay sulla spiaggia! Bagno Vittorio Veneto di giorno, Corsaro Rosso di sera. Una fantastica serata dedicata alle sigle con cui siamo cresciuti, ma prima una giornata per divertirsi insieme! A Viareggio, in Darsena, Il 3 Settembre 2016 una giornata dedicata a Musica, Fumetti, Giochi, Cosplay, Videogames, Cultura Nerd di fronte al mare, su uno dei litorali più belli e più vivi della toscana. Con la collaborazione e la partnership di Corsaro Rosso e Bagno Vittorio Veneto.

La Giuria sarà composta da membri di spicco appartenenti al mondo del Cosplay, Associazioni e Professionisti del settore.I giurati valuteranno ogni concorrente in base alle seguenti caratteristiche: somiglianza globale al personaggio, fattura e difficoltà del costume, interpretazione dei tratti caratteristici del personaggio stesso e originalità e valore artistico della performance. Le decisioni della giuria sono inappellabili. Le premiazioni avverranno tassativamente circa 15-20 minuti dalla fine della gara.

Non sono ammesse coreografie o performance contenenti atti osceni e volgari.Non sono ammesse armi vere, esplosivi, kabuki da esterno o interno, accessori con fiamme (chiedere conferma allo staff).Non sono permessi atti riconducibili al reato di blasfemia o odio razziale e che offendano comunque il comune senso del pudore.Ogni interpretazione di cattivo gusto, contro qualunque legge applicabile o l’inosservanza delle regole provocherà l’immediata squalifica dal contest e l’interruzione della performance stessa.I cosplayers partecipanti alla gara accettano implicitamente in toto il presente regolamento; l’organizzazione si riserva a proprio insindacabile giudizio e in qualsiasi momento di allontanare o escludere anche senza preavviso chi non rispetta il presente regolamento.L’organizzazio ne si riserva il diritto di modificare questo regolamento senza preavviso; la versione definitiva sarà comunque disponibile per la consultazione presso la postazione iscrizioni.

La pagina ufficiale dell’evento è: https://www.facebook.com/events/770018679839321/; per eventuali altre info, non esitate a scrivere all’indirizzo cosplay@epicos.it