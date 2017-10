E se la vita che stiamo vivendo non sia reale? Se il mondo che ci circonda fosse solo una finzione? Ogni tanto me lo chiedo, e ripenso a film, serie televisive animate e non e anche libri e fumetti, ripensando a queste opere me ne venuta in mente una su tutte, che mi aveva lasciato il segno, vuoi per la sua atmosfera tetra e cupa, per il colpo di scena finale che anche se ad un certo punto della storia si intuisce, ti spiazza completamente, il film di cui parlo è Dark City, film uscito nel 1998 e presentato al 51° Festivaldi Cannes come film fuori concorso, diretto da Alex Provas e tra gli interpreti figurano attori come William Hurt, Jennifer Connelly, Rufus Sewell e Kiefer Sutherland, per la scenografia Patrick Tatopoulos volto familiare per via del programma Face Off e per aver diretto Underworld la Ribellione dei Lycan.

Trama

Un uomo si risveglia nella vasca da bagno, non ricorda nulla di se tranne il nome John Murdoch, e a parte il nome non sa altro, ne chi sia, cosa faccia, dove si trova e come ci sia arrivato, l’unica cosa certa e che sente solo una grande confusione nella sua testa. Mentre cerca di capire qualcosa di quello che stà succedendo, il telefono squilla e John decide di rispondere, appena ala la cornetta, la voce dall’altra parte si identifica come il Dottor Schreber e senza mezzi termini gli ordina di scappare subito da quella stanza, che nel frattempo a scoperto essere un hotel, e di nascondersi in quanto delle persone lo stanno cercando, dopo la telefonata, John scopre che dentro la stanza si trova il cadavere di una donna recanti strani simboli incisi sulla carne e con un coltello sporco di sangue accanto a corpo. Preso dal panico decide di scappare via senza guardarsi indietro, appena giunto in strada tre strani figuri vestiti di nero, giungono sul posto mancando di poco John. Non ricordando nulla egli cerca di sforzarsi più che può, ricorda un atro nome Emma sua moglie e preoccupato cerca di raggiungerla; nel frattempo anche la polizia e giunta nell’hotel e trovando il cadavere e le impronte digitali di John, l’Ispettore Frank Bumstead che si occupa del caso ritiene John colpevole di quello e di altri delitti, visti i segni lasciati sui cadaveri. Intanto john viene raggiunto dai misteriosi individui vestiti di nero, che in un flash della sua memoria li definisce Stranieri, mentre lo inseguono utilizzano una sorta di potere psicocinetico, tanto che per un momento pensa che per lui sia finita, ma prima che sia troppo tardi, John scopre di avere anche lui una specie di potere simile agli Stranieri, e così riesce a sfuggirgli. Vagando per le strade senza farsi riconoscere, John ha una nuova consapevolezza che prima non ci avrebbe mai fatto caso, la città è sempre avvolta da una specie di oscurità come se ci fosse un eterna notte, e nonostante il passare delle ore, non ha mai visto spuntare l’alba se mai c’è ne sia stata una. Nel suo vagare fa anche un altra sconcertante scoperta, appena è mezzanotte in punto, tutti gli abitanti della città cadono in un profondo stato comatoso, ed e qui che entano in gioco i misteriosi stranieri, in quanto sono loro a fermare sia il tempo che ad addormentare i cittadini, e in questo lasso di tempo cambiano la conformazione urbana della città e anche i ricordi e gli abbigliamenti degli abitanti, infatti una famiglia marito operaio e moglie casalinga abitanti in un monolocale, vengono trrasformati dagli stranieri in una coppia di milionari e oltre a cambiargli sia la casa che da monolocale diventa un immenso attico e gli abiti, gli impiantano anche dei falsi ricordi da milionari facendogli dimenticare la loro vita precedente, un completo reset di memoria. Nel suo girovagare John a diversi flash di un pensiero continuo, un logo chiamato “Shell Beach”, con questo pensiero in testa John decide di raggiungere questo fantomatico luogo, di cui tutti hanno perso la memoria.

Intanto nel quartie generale degli Stranieri, sono preoccupati per quanto stà succedento con John, non solo non si addormeta come gli altri durante la mezzanotte, ma possiede anche alcuni dei loro poteri, e quindi lo considerano un pericolo da studiare e alla fine eliminare, a capo della ricerca di John mettono al comando uno dei loro denominato Mr Hand.

Nel frattempo John viene raggiunto dall’ispettore Bumstead, che dopo varie spiegazioni di John e anche alcuni sospetti da parte dell’ispettore, Bumstead alla fine crede all’innocenza di John e al fatto che in città stanno succedendo cose strane.

Poco dopo i due sono raggiunti dal Dottor Schreber, che dopo alcuni tentennamenti decide di rivelare loro la verità. Gli rivela che lui collabora con gli Stranieri che in realtà sono esseri extraterrestri di forma parassitaria, che per vivere utilizzano i cadaveri degli esseri umani, e facevano esperimenti grazie alla mezzanotte sugli esseri umani sperando che le informazioni che otteneva anche grazie alla collaborazione con il Dottor Schreber, gli avrebbe consentito la sopravvivenza. Gli stranierui temono John perchè durante uno di questi esperimenti, non solo si era risvegliato senza risentire degli effetti della Mezzanotte, ma era riuscito ad ottenere se parzialmente alcuni dei loro poteri. I tre alla fine decidono di andare alla ricerca di Shell Beach, in quanto sperando di trovarvi tutte le risposte che ancora cercano, ma arrivati sul posto, scoprono che Shell Beach, altri non è che un enorme e logoro cartellone pubblicitario, preso dalla rabbia e dalla frustrazione, John libera i suoi poteri e sfonda la parete, qui oltre la voragine appena creata viene rivelato una specie di panorama cosmico.

I tre non hanno tempo di indagare, che alcuni Stranieri sopraggiungono per eliminarli, ne segue una furiosa collutazione, tanto che Bumstead si sacrifica gettandosi nella voragine portandosi dietro alcuni degli stranieri, qui nel vuoto cosmico viune rivelato che la città alla fine è un immensa colonia spaziale circondata da una specie di campo di forza per impedirne l’uscita di ossigeno e anche per non permettere gli umani a fuggire. In inferiorità nonostante i suoi poteri, John viene catturato e portato nel quartier generale degli Stranieri, qui scopre che a sua moglie Emma sono sostituiti i suoi ricordi inserendone di nuovi annullando completamente la sua memoria precedente, così da non conservare neanche un ricordo di John, ed in più il leader degli Stranieri, Mr Book ordina al dottor Schreber di impiantare nel cervello di John la propria mente collettiva convinti che lui sia la soluzione finale per la loro sopravvivenza, però il Dottor Schreber finge di stare ai loro piani, e invece di impiantare a John la mente degli Stranieri, gli imprime altri ricordi, come l’utilizzo delle macchine aliene e la consapevolezza e abilità dei suoi poteri, John così prende cosienza di se e sfruttando il potenziamento dei suoi poteri, più tutta la conoscenza acquisita, attacca gli Stranieri sconfiggendoli tutti definitivamente compreso il loro capo Mr Book, John decide così alla fine di utilizzare le macchine degli Stranieri per moddificare la colonia spaziale dandole l’aspetto della Shell Bech dei suoi ricordi, con tanto di mare e spiaggia, compreso un sole che illuminando il cielo sulla città fa sparire quella coltre di tenebra eterna che la circondava.

Fatto ciò John raggiunge Emma, che per via delle manipolazioni degli Stranieri ha preso l’identità di Anna, nella soleggiata spiaggia della “nuova” Shell Beach, qui John sapendo che Emma/Anna non ha nessun ricordo di lui, si presenta ed insieme si mettono a camminare lungo la spiaggia iniziando una vita completamente nuova e diversa.

Film dai toni Dark, per certi versi anche Pulp, con una trama interessante quasi da complottista e anche una bella ambientazione. Forse in alcuni momenti ci sono dei tempi morti che potevano essere aggiustati meglio, ma per il resto è un film godibile, visto che sono usciti quasi nello stesso periodo, potremmo dire che Dark City è una versione più oscura di Matrix, senza togliere nulla a quest’ultimo.

Alla prossima!

By Marco “Talparius” Lupani

