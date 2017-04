IL 4 maggio arriva in edicola Il Dio del Massacro, l’avventura 206 di Dampyr che omaggia il film di Franc Roddam e l’omonimo album degli Who

Maggio, 1964. Un viaggio da Londra verso Brighton.

Tra lambrette, anfetamine, parka, scontri sulle spiagge, Mods e Rockers. È da qui che prende il via il nuovo Dampyr, che sarà in edicola dal 4 maggio per rendere omaggio a Quadrophenia, il celebre film di Franc Roddam, che attinge linfa vitale e canzoni dall’omonimo album capolavoro degli Who, uno dei 10 dischi più importanti della storia del rock.

I contrasti della generazione inglese degli anni ’60 che si divideva fra i Mods (giovani ben vestiti che guidavano scooter italiani) e i Rockers (seguaci del rock and roll americano anni ’50, vestiti con giubbotti di pelle e sempre in sella a grosse motociclette) sono i protagonisti di questa storia firmata da Giorgio Giusfredi e disegnata da Daniele Statella e Patrick Piazzalunga.

Anni dopo gli scontri tra Mods e Rockers a cui partecipò un giovane Dampyr, inconsapevole del suo destino futuro, Clashgod continua a terrorizzare Brighton. Ma chi è il dio del massacro e perché il suo nome riecheggia oggi nella cruenta guerra tra russi e ucraini? Ringo Ravetch chiede aiuto a Harlan, Tesla e Kurjak per affrontare “gli immortali”, un gruppo di “foreign fighters” duri a morire, provenienti dall’Inghilterra…

Il Dio del Massacro è un omaggio appassionato a Quadrophenia, che resta probabilmente a tutt’oggi il film capace di mostrare come nessun altro il connubio tra rock e ribellione giovanile.

IL DIO DEL MASSACRO

uscita 04/05/2017

Soggetto: Giorgio Giusfredi

Sceneggiatura: Giorgio Giusfredi

Disegni: Daniele Statella e Patrick Piazzalunga

Copertina: Enea Riboldi

