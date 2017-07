Mentre gli Avengers e i loro alleati continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere affrontate da un singolo eroe, un nuovo pericolo emerge dalle ombre cosmiche: Thanos, un famigerato despota intergalattico il cui scopo è quello di recuperare le sei Gemme dell’Infinito, artefatti d’inimmaginabile potere, ed usarle per imporre la sua contorta volontà a tutto il creato. Tutti gli Avengers hanno lottato per giungere a questo momento. Il destino della Terra e dell’esistenza stessa non è mai stato più incerto. Questa è la sinossi del nuovo film “Avengers – Infinity War” di Joe e Anthony Russo, culmine della saga cinematografica degli eroi Marvel, in cui vedremo nuovamente Spiderman (con il suo Senso di Ragno) Loki, l’Hulkbuster e un Capitan America “barbuto” come si evinto dal segretissimo trailer non ancora diffuso ufficialmente.

Kevin Feige, presidente di Marvel Studios, ha festeggiato ieri al D23 i 10 anni degli Studi, presentando il logo delle celebrazioni che vedranno proprio “Avengers: Infinity War” come protagonista e si concluderanno con il quarto film della saga. Con lui, sul palco anche il regista Joe Russo e le Star: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Anthony Mackie, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Chadwick Boseman, Josh Brolin, Don Cheadle, Sebastian Stan, Dave Bautista, Karen Gillan e Pom Klementieff. Nel film torneranno tutte le star dei precedenti episodi, Chris Evans, Jeremy Renner, Scarlett Johansson, Tom Holland, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel e Bradley Cooper.

Nel trailer presentato, si vede nuovamente Iron Man in volo con una nuova armatura che assomiglierebbe alla Model 51 recentemente apparsa nei fumetti: la Model-Prime.

Nella mostra dedicata al film, che ricordiamo uscirà il 4 maggio 2018 negli States sono stati svelati Glaive, Proxima, Ebony Maw, Cull Obsidian, i membri dell’Ordine Nero, figli di Thanos, che costituiranno i nemici in “Avengers: Infinity War”. A proposito del titano malvagio, Josh Brolin, la sua voce, ha, con immensa enfasi, mostrato il Guanto dell’Infinito completo. In attesa che Disney diffonda il trailer e i footage presentati all’expo, un simpatico appassionato è riuscito a “rubare” una foto contenente il nuovo poster del film, realizzato da Ryan Meindering, con Thanos e, appunto il guanto dell’Infinito !