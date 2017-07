Simone Scafidi



Linguaggio audiovisivo e sviluppo tecnologico dai Lumière al Trono di Spade



Storia essenziale del cinema, della serialità e della loro tecnologia

Esistono molte storie del cinema e poche storie della tecnologia dell’audiovisivo, ma sicuramente questo è il primo volume di base pensato per un uso didattico che coniughi la storia del linguaggio cinematografico con lo sviluppo della tecnologia. Dalla macchina da presa fissa dei fratelli Lumière alla Fusion 3D Camera di Avatar, passando per la steadycam di Kubrick.

Il testo ha un approccio che lega la cronologia storica con il progresso delle innovazioni tecnologiche, analizzando l’evoluzione dello stile cinematografico di ogni epoca. Si va da D.W. Griffith a Matrix , dall’Espressionismo alla Nouvelle Vague, per arrivare fino al Trono di Spade e alla serialità di Netflix. Accanto a informazioni storiografiche e al lavoro dei registi più importanti, il volume cerca di sottolineare quanto la tecnologia abbia pesato nella definizione e nell’evoluzione del racconto per immagini. È una narrazione cronologica nella quale sono spesso le innovazioni tecniche e stilistiche a dettare l’ordine espositivo.