A qualche settimana dalla conclusione del D23 Expo, tiriamo le somme su tutto quello che è stato detto, fatto ed anticipato riguardo all’universo Star Wars. Prima di cominciare, però, introduciamo una delle manifestazioni più importanti e seguite degli ultimi anni: che cos’è il D23 Expo?? Il D23 Expo, dove “D” sta ovviamente per Disney e 23 per l’anno in cui Walt Disney fondò la compagnia omonima, è una convention a cadenza biennale interamente dedicata al mondo Disney: si tratta perciò di una manifestazione che tocca tutti gli aspetti della The Walt Disney Company, dai film d’animazione ai franchise Marvel e Star Wars, al mondo del merchandising e dei parchi a tema. L’evento nasce nel 2009, contemporaneamente alla fondazione del D23, il fan club ufficiale di Disney, ed è oggi alla sua quinta edizione. Ospitato all’interno dell’Anaheim Convention Center in California, la convention è diventata negli anni un punto di riferimento per tutti gli appassionati del mondo Disney e non solo. La quinta e più recente edizione si è tenuta dal 14 al 16 luglio 2017 ed ha anticipato delle succose novità per quanto riguarda l’universo Star Wars: scopriamole insieme.

The Disney Legend Award Ceremony: La convention si è aperta venerdì 14 luglio con l’ormai tradizionale cerimonia delle “leggende Disney”: in questa occasione, alcune personalità sono state premiate per i il loro straordinario contributo dato alla Disney. Tra i premiati, ovviamente non potevano mancare anche rappresentanti del mondo Star Wars. Ad essere onorato in questo caso è stato Mark Hamill, non solo per il suo contributo alla Saga di Star Wars, che lo ha visto indossare i panni dell’eroe Jedi Luke Skywalker attraverso gli anni, ma anche per la sua passione per il mondo del collezionismo: Mark, infatti, è un grande collezionista di memorabilia Disney. Le sue parole dopo aver ricevuto il riconoscimento: “Today I consider myself the luckiest man on the face of the earth”. Al fianco del cavaliere Jedi, non poteva mancare sua sorella, la Principessa Leia. Carrie Fisher, scomparsa lo scorso 26 dicembre, è stata premiata e riconosciuta come Disney Legends per il suo contributo alla Saga ma anche come autrice, sceneggiatrice e portavoce della lotta contro le malattie mentali. Dalla lettera inviata dalla figlia Billie Lourd, impossibilitata a partecipare, siamo venuti a conoscenza del fatto che, in fondo Leia si è sempre sentita come una principessa Disney: “She secretly always wanted to be a Disney princess so getting to be a Disney princess and a Disney Legend would have been her ultimate dream”.

Walt Disney Parks and Resorts: Sabato 15 luglio il D23 Expo è entrato nel vivo con gli annunci da parte della sezione Parchi e Resort della Disney. Come già era stato annunciato nel 2015, sembrava proprio che la Disney avesse in mente di creare delle zone interamente dedicate alla Saga all’interno di alcuni parchi a tema: dopo il D23 Expo, queste ipotesi sono diventate realtà. Star Wars: Galaxy’s Edge è il nome della nuova area che aprirà nel 2019 presso il Disneyland Resort di Anaheim ed agli Disney’s Hollywood Studios all’interno del parco Walt Disney World in Florida. Disegnato dal reparto Walt Disney Imagineering in collaborazione con Lucasfilm, la nuova area sarà ambientata in un remoto porto commerciale situato oltre l’orlo esterno. La location ed il nome scelti suggeriscono la vera natura dell’attrazione: si tratterà ovviamente di qualcosa di molto avventuroso che immergerà totalmente le persone all’interno dell’universo Star Wars. Immancabili saranno il Millennium Falcon, lo Star Destroyer ed una cantina per riprendere fiato, sorseggiando un drink stellare.

Star Wars – The Last Jedi Panel. Come poteva mancare un panel interamente dedicato ad ep. VIII in uscita il prossimo dicembre? Dopo l’uscita di un primo trailer di Star Wars The Last Jedi (Gli Ultimi Jedi), presentato alla Star Wars Celebration, al D23 abbiamo potuto incontrare nuovamente il cast del nuovo episodio. Presenti al panel il regista Rian Johnson, Mark Hamill, Diaasy Ridley, John Boyega, Gwendolyn Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio del Toro. A differenza dell’evento di Orlando, in questo caso non è stato svelato nulla di davvero importante per capire di più sulla storia: al fianco della conferma da parte di Hamill di una presenza decisamente più sostanziosa all’interno del film, il regista ha poi voluto omaggiare la produzione regalando ai fan un intenso video “behind the scenes” che vi proponiamo di seguito. Nulla di clamoroso perciò, ma sicuramente un video interessante che non fa altro che aumentare l’attesa per Ep. VIII che ricordiamo uscirà in Italia il 13 dicembre 2017. Questo è ciò che è stato presentato al D23 Expo per quanto riguarda l’universo Star Wars. Al momento non ci resta che goderci il caldo e le vacanze per arrivare carichi a settembre, dapprima per il Force Friday, ormai classico appuntamento con la presentazione del merchandising ufficiale, e poi per il secondo ed ultimo trailer che uscirà probabilmente a novembre. Star Wars The Last Jedi is coming soon…