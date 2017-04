Dal 14 al 16 Luglio, ad Anaheim in California, si terrà la D23 expo 2017, la convention Disney definitiva. Pochi giorni fa, proprio Disney, ha svelato il programma intero e come potete vedere anche voi, ci saranno panel dedicati al mondo Star Wars.

Venerdì 14 Luglio – 10 am – Disney Legends Awards Ceremony: Mark Hamill e Carrie Fisher riceveranno, per quel che riguarda Star Wars, l’onorificenza di Disney Legends, direttamente dal CEO Disney Bob Iger. L’evento si svolgerà alle 19:00 ora italiana.

Sabato 15 Luglio – 10:30 am – The Walt Disney Studios Live-Action Films: Si parlerà quasi sicuramente di The Last Jedi e di tutti i film Lucasfilm, Marvel e Disney programmati per il prossimo futuro. Secondo qualche rumors online, proprio qui potrebbe essere svelato il titolo dello spin-off su Han Solo. L’evento si svolgerà alle 19:30 ora italiana.

Sabato 15 Luglio – 03 am- Walt Disney Parks and Resorts: Il panel, tenuto dal Park & Resorts Chairman, Bob Chapek, sarà completamente dedicato alla costruzione dei nuovi parchi a tema Star Wars. L’evento si svolgerà alle 00:00 di Domenica 16 Luglio ora italiana.

Non sappiamo quali di questi eventi verrà trasmesso LIVE in streaming, noi e gli amici di guerrestellari.net cercheremo di tenervi il più informati possibile!

di Andrea Bottazzi

tratto e continua la navigazione stellare su