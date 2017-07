Elèna è una brava studentessa e una figlia modello, la Perfettini della situazione, come la definisce suo fratello Federico. La sua vita scorre tranquilla, anche se gli incubi ultimamente non le danno tregua. Ma lei non si preoccupa, non troppo, così come non dà peso alle brutali aggressioni che stanno scuotendo la tranquillità della piccola città in cui vive. La rattrista di più l’assenza del suo migliore amico Alessandro, trasferitosi a Milano all’inizio del semestre. Tutto cambia un giorno qualsiasi di fine gennaio, quando l’intenso sguardo del nuovo arrivato Andrea, sfonda le sue difese e la travolge come un treno in corsa. Lui nasconde un segreto terribile, Elèna lo capisce subito, ma non le importa. Quello che ignora, però, è che questo segreto indirettamente la riguarda e cambierà per sempre il corso della sua esistenza… Amore, amicizia, famiglia e perfino la morte: il mondo che Elèna credeva di conoscere, di aver addomesticato, ogni sua certezza, scricchiola sotto i passi pesanti del destino che incombe e quando ormai tutto sembra stabilito, le cose cambiano ancora imponendo nuove scelte… ma saranno quelle giuste?

Custode è un romanzo di genere urban/fantasy che sa dare quel tocco di magia e mistero in un luogo “molto vicino”, il libro di Natalia Martone è, infatti, interamente ambientato ai Castelli Romani, e ci fa ripercorre i nostri paesaggi laziali più belli in una chiave inedita. Basti pensare che sulla pagina facebook del progetto editoriale (facebook.com/custoderomanzo) ogni luogo è descritto con una foto reale, per immergere ancor di più il lettore nelle avventure di Elèna.