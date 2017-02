Il Cusplay Pisa è un festival, giunto alla decima edizione, dedicato a fumetti,videogiochi,animazione,cosplay e cultura giapponese che si svolgerà a Pisa il 4 e il 5 Marzo 2017 presso il Palazzo dei Congressi.Tantissimi stand provenienti da tutte le zone d’Italia, aree videogames e retrogames in continua espansione, spettacoli, ospiti e concerti completano la nostro offerta!

Questa manifestazione è stata ideata nel 2011 da Pandolfi Michael che, fondando l’omonima associazione culturale, ha dato il via alla nascita di un festival che mancava fortemente alla città di Pisa. Un divertimento semplice, efficace e di grande aggregazione quello del Cusplay Pisa che riguarda le tematiche del fumetto, videogioco, animazione, cosplay e cultura giapponese. A partire dal 2015 la società “Uplay Eventi” entra a far parte dello staff organizzativo e garantirà ulteriori possibilità di sviluppo professionali sia per quanto riguarda l’organizzazione generale sia per quanto riguarda l’area videogames del festival. Grazie alla Uplay Eventi il Cusplay Pisa raggiungerà nuovi standard qualitativi! Press Start entra a far parte dell’organizzazione del Cusplay Pisa per l’edizione del 9 Ottobre 2016, sarà fondamentale il loro supporto per quanto riguarda il mondo del videogioco. Il loro obiettivo sarà la gestione dell’area videogames del festival, la diffusione della cultura sportiva legata agli E-Sports e perchè no la creazione di Store esclusivi. Lo staff lavorerà per questi obiettivi e per l’arrivo di risorse utili ad un sempre miglioramento del festival e delle attività proposte. Presto Press Start avrà un ruolo sempre più importante all’interno del progetto. Terminata la nona edizione (marzo 2016) A.I.C. entra nel festival a supporto dell’associazione culturale Cusplay Pisa e della Uplay Eventi. Questo importante accordo permetterà il raggiungimento di nuovi obiettivi fissati dall’organizzazione principale ed una sicura crescita del festival nella location del “Palazzo dei congressi di Pisa”.

Il 5 marzo 2017 con inizio alle ore 11:30, si svolgerà gran galà del famoso concorso fotografico, il concorso fotografico a tema cosplay più grande del mondo! Davanti alle telecamere un grande talk show con vari ospiti accoglierà tutti i vincitori del concorso fotografico. Saranno analizzate tutte le foto vincenti nelle 15 categorie in gara ed il fotografo polacco Mateusz Zahora (Studio Zahora) annuncerà la TOP10 della categoria “Miglior foto in assoluto”, categoria importantissima con una targa come premio per le 10 migliori foto pervenute in gara e con 3 grandi premi economici in palio per le prime tre foto classificate! Ecco i verdetti già usciti a fine contest il 28 gennaio 2017 http://cusplaypisa.altervista.org/joomla/concorso-fotografico/verdetti-finali

In questa edizione la gara cosplay del Cusplay Pisa sarà realizzata Domenica 5 Marzo con inizio (puntualissimo) alle ore 14:30. Sarà possibile iscriversi all’interno della manifestazione nell’apposito stand dell’area palco domenica a partire dalle ore 11:00 fino all’esaurimento massimo della tempistica a disposizione.Le iscrizioni si svolgeranno in fiera (non ci saranno iscrizioni online), domenica 5 marzo a partire dalle ore 11:00 presso l’apposito banco iscrizioni all’interno dell’auditorium del Palazzo dei Congressi. Il termine delle iscrizioni è dato dal termine della tempistica totale dedicata alle iscrizioni, se volete partecipare iscrivetevi il prima possibile! Tentare di iscriversi a ridosso dell’inizio della gara potrebbe risultare impossibile qualora la tempistica prevista fosse esaurita!

Realizzata da Umberto Moroni fondatore di Tomb Raider Italy, Fansite Ufficiale di Tomb Raider andrà in scena il 4 marzo (alle 14:00 con replica alle 18:00) una conferenza sulla fantastica saga videoludica di Tomb Raider” per di mantenere aggiornati i fans con le ultime novità sul mondo di Tomb Raider e Lara Croft (giochi, fumetti, romanzi, ecc…). La conferenza prenderà in esame tutta la storia della saga , ciò che è accaduto dopo l’era della Core Design/Eidos Interactive e l’arrivo della Crystal Dynamics/Square Enix con il riavvio di Tomb Raider ma non solo! Si aggiornerà il pubblico sulle ultime novità come i nuovi fumetti, romanzi, spin-off e molto altro ancora. Infine tutti i passi della celebrazione dei vent’anni della saga avvenuta lo scorso anno (2016) e ci sarà piccolo accenno sul prossimo capitolo della nuova serie! Un evento bellissimo che ogni fan della serie o della bella Lara Croft non può farsi scappare!

Fomentatissimo ospite della manifestazione toscana, fratellino di mille avventure, ecco il nostro Leon Chiro. Conosciuto nel campo sportivo come ex campione ed atleta nazionale, vincitore di numerose medaglie d’oro nel territorio italiano. Ha lavorato precedentemente nel campo della moda e nutre una grande passione per i Videogames al livello Hardcore. Specializzato nella costruzione di armi, armature ed accessori, dedica molto tempo alla cura del make-up e interpretazioni sceniche dei propri cosplay che, salvo collaborazioni o parti sartoriali complicate, sono per la maggior parte realizzati dalle sue mani. Tutti i suoi cosplay sono marcati da una grande passione, cuore e da ciò che ha delineato la sua fama, il #Fomento. L’aspetto positivo di ogni elemento, il vivere al massimo ogni momento della propria vita e l’essere carichi, dinamici e motivati. Momentaneamente lavora come Professional Cosplayer in giro per il mondo, collabora con diversi brand come Cool2U (Community Manager e Cosplayer), Ubisoft (Cosplayer), Cosplay Mat e CosAll (Testimonial). In gran parte delle convention alle quali ha presenziato come ospite speciale, Leon Chiro ha tenuto numerose conferenze \ panel sulla sua esperienza internazionale con il Cosplay, tutorial e Q&A (domande e risposte dal pubblico). Leon ha lavorato anche come presentatore ufficiale di numerosi eventi. Leon Chiro ha accumulato molta esperienza sul palco, a partire dagli studi di recitazione e teatro, alle numerose gare cosplay alle quali ha partecipato e vinto, sia nel panorama italiano (come Romics, Lucca Comics ecc) che Europeo (Japan Expo) . L’elemento che ha sempre differenziato le sue performance è l’aspetto interpretativo. Il suo sogno più grande è continuare a viaggiare e girare il mondo, conoscere e collaborare con grandi artisti internazionali espandendo i propri orizzonti professionali, raccogliere soddisfazioni e successi con il proprio lavoro ed espandere ovunque il significato e positività del suo motto ‘fomento’.

Dalla Polonia arriva a Pisa lo studio fotografico “Studio Zahora” maestri della fotografia in generale ma anche del suo lato “Cosplay”. Lo Studio Zahora ha partecipato alla settima edizione del concorso fotografico di Cusplay Pisa risultando vincitore in varie categorie con tutte le foto inviate. Il fotografo Mateusz Zahora sarà presente al festival entrambe le giornate e potrete scattare con lui! Lo Studio Zahora sarà responsabile dei verdetti della TOP10 della categoria “Miglior foto in assoluto” del nostro concorso fotografico. Il 5 marzo 2017 durante i CUSplay PISA Awards 2017 sarà rilasciata la TOP10 sul nostro palco per le prime 3 foto qualificate con premi economici in palio (1° posto 500€, 2° posto 200€, 3° posto 100€).

Altro meraviglioso ospite di questo edizione, grande amica di Satyrnet è Silvia Anzini. La cosplayer romana, premiata alla nona edizione del festival (marzo 2016) con il prestigiosissimo titolo “Miglior Cosplayer in Assoluto”, sarà quindi ospite del festival! Silvia assieme al fotografo polacco Mateusz Zahora e, con gli altri componenti della giuria avrà l’arduo compito dei verdetti della gara e di incoronare il nuovo “Miglior cosplayer assoluto del 2017” con il super premio dal valore di 500€!

Svetlana Quindt meglio conosciuta come Kamui Cosplay sarà presente entrambi i giorni del festival! Kamui Cosplay è considerata una delle cosplayer più abili al mondo, impressionante la sua abilità nella creazione di costumi, armature, armi e accessori vari. Kamui Cosplay sarà per la prima volta in assoluto in Italia e sarà anche giudice nella gara cosplay di domenica pomeriggio, inoltre la famosa cosplayer consegnerà anche un suo speciale trofeo. Potrete trovare l’artista anche presso il suo stand dove saranno in vendita i suoi libri e le foto! Vi ricordiamo che nella nostra gara cosplay ci sarà un incredibile premio dal valore di 500€ vedi tutti i dettagli nell’apposita sezione!

Gli Outsider cosplay saranno presenti al Cusplay Pisa: “Siamo una coppia di cosplayer Italiani, della liguria e siamo ambasciatori cosplayer italiani per il sito francese MAGGS EXPO e ambasciatori francesi COSPLAYMAT e i cosplayer ufficiali italiani dei personaggi Rin e Len da Vocaloid riconosciuti dalla casa produttrice Giapponese “Crypton”. A Rin e Len siamo molto legati e grazie ai quali abbiamo vinto il concorso fotografico mondiale a tema cosplay della manifestazione “CUSPLAY Pisa 2016” come categoria “Miglior Coppia” e come categoria “like” oltre che essere stati scelti con cinque foto nella finale del contest fotografico. Freschi vincitori anche dello stesso concorso dell’edizione 2017 nelle categorie: Miglior Coppia, Horror, Categoria like e con otto foto nella fase finale del contest tramite il passaggio delle nomination. Ci piace anche molto indossare degli original cosplay, con uno di essi abbiamo vinto il premio Comics City “Miglior maschile” al cosplay contest a Piombino (LI) nel 2016. Abbiamo anche partecipato come ospiti e giurati a diversi contest cosplay.

Always Harry Potter sarà presente alla fiera cosplay più grande del territorio pisano! Il 4 e 5 marzo vi aspettiamo al Palazzo dei Congressi di Pisa per divertirci insieme con il test di smistamento di Hogwarts e di Ilvermonry (novità esclusiva AHP!) e potrete indossare il Cappello Parlante per immortalare il magico momento dell’assegnazione della vostra casa! Inoltre ci saranno tante attività a tema come le lezioni di alcune delle materie sostenute nella scuola di Hogwarts e giochi con premi a tema Harry Potter donati dall’organizzazione del CUSplay e dall’associaizone!

Per info: https://www.facebook.com/events/1138646542884105/ o il sito ufficiale http://www.cusplaypisa.it/