A chiunque ami i fumetti, gli anime – altrimenti conosciuti come ‘cartoni animati giapponesi’ – o, più in generale, la cultura pop è capitato di essere coinvolto in interminabili discussioni su quale tra due personaggi o due titoli fosse il migliore. Lo scontro si fa ancora più duro quando diventa generazionale e mette a confronto fan di età diverse.

Al centro del nuovo, irresistibile numero di VOLT – CHE VITA DI MECHA – uscito venerdì 22 settembre in edicola e in fumetteria – c’è proprio questa sfida, che vede fronteggiarsi due gruppi di nerd pronti a tutto per far prevalere il loro punto di vista. Il quinto numero di VOLT s’intitola CUORE E ACCIAIO (pagg. 64, euro 2.99) e sfoggia un’immagine di copertina che rappresenta un evidente omaggio a uno dei disegnatori più amati e importanti degli ultimi anni. Cosa accade dunque, al piccolo robot che sogna di diventare fumettista? Gli capita di trovarsi al centro della battaglia: giovani e vecchi lettori si sfidano per la supremazia territoriale e per il controllo della fumetteria Comic Sans. Per decretare il gruppo vincitore, devono fare ricorso ai loro personaggi preferiti, in un caso provenienti dagli anni ‘80, nell’altro dal nuovo millennio. Una sfida esilarante che tocca tutti i generi e che vede Volt negli scomodissimi panni dell’arbitro.

Nel frattempo, la promozione ‘VOLT? PARLA DI TE!’, dedicata a tutti coloro che si sono persi i primi numeri della serie a fumetti di Stefano ‘TheSparker’ Conte, è ancora attiva nelle fumetterie aderenti e permette di acquistare un pack che raccoglie i primi tre numeri di VOLT – CHE VITA DI MECHA al prezzo speciale di 5.90 euro, cioè tre albi al prezzo di due.

Appuntamento in edicola, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com da venerdì 22 settembre.