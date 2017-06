Londra, 1889. Tre perfetti sconosciuti, un meccanico, un’illusionista e una psichiatra, si ritrovano ad affrontare misteriosi eventi, invasati cultisti e strane creature contro la loro volontà, trascinati in una realtà terribile e folle che cambierà radicalmente la loro esistenza. Cthulhu Chronicles è un fumetto basatosu una storia originalmente creata dal master Davide Bergamini e racconte avventure vissute in due lunghi anni di GDR, riadattate e disegnate rispettivamente da Fry (Francesca Basso) e Ren (Sonia Amaduzzi). Tutto ciò che accade è frutto del caso, perciò non arrabbiatevi con le autrici: è sempre colpa dei dadi!

Cthulhu Chronicles sarà anche quest’anno alla Self Area del Lucca Comics & Games 2016 localizzata quest’anno in Piazza dei Servi, nella Chiesa dei Servi. Troverete le autrici dal 28 Ottobre al 1 Novembre 2016, tutti i giorni, a presentare, in esclusiva, il Nuovo Volume: Cthulhu Chronicles – Secondo Atto! Inoltre, la coppia di creative ha in serbo moltissime sorprese per i propri lettori, gadget e giochi interattivi!

https://www.facebook.com/events/1073068049413740/