A diciotto anni dalla prima pubblicazione in Italia da parte di Edizioni Star Comics, avvenuta nel 1999 sulla rivista Amici, il ritorno delle magiche avventure di Creamy, l’incantevole idol dai capelli viola, sta per concludersi: il secondo e conclusivo volume di CREAMY MAMI, eccezionale riedizione – in tutto e per tutto fedele all’edizione originale giapponese – della miniserie scritta da Kazunori Ito e disegnata da Yuko Kitagawa, sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon a partire dal 17 Maggio 2017.

Le fantastiche vicende della piccola Yu nei panni della grande, magica Creamy, si concludono con questa seconda uscita. Un finale tenero e travolgente, che farà meravigliare anche i lettori che già conoscono la storia. L’incantevole Creamy non smette mai di emozionare!

Dal 17 Maggio CREAMY MAMI n. 2 sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

Kazunori Ito, scrittore e sceneggiatore giapponese, è nato il 24 Dicembre 1954 a Hinase, nella prefettura di Okayama. Laureatosi nel 1981, esordisce sceneggiando la serie anime di LAMÙ, proseguendo con collaborazioni sempre più illustri, tra cui ricordiamo Hayao Miyazaki (NAUSICAA DELLA VALLE DEL VENTO, 1984) e Mamoru Oshii (GHOST IN THE SHELL, 1995).

CREAMY MAMI n. 2

Kazunori Ito, Yuko Kitagawa

11,5×17,5, B, b/n, pp. 192, con sovraccoperta, € 4,50

Data di uscita: 17/05/2017, in fumetteria, libreria e Amazon

Isbn 9788822605047

www.starcomics.com