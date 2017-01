Cosplayer di Roma (e non solo), siete pronti a sfrecciare sul ghiaccio con i vostri costumi a tema natalizio? Il Luneur Park, il nuovo parco divertimento di Roma, vi invita ad una giornata speciale, il 4 Gennaio 2017, dedicata al Cosplay e alla magia dell’Inverno da festeggiare sulla bellissima pista di ghiaccio che si affaccia sul Giardino delle Meraviglie. Un’ottima occasione anche per tutti i vostro set a tema!

L’ingresso speciale per i Cosplayer, già in costume all’ingresso del parco, è di 2.50 euro e dà accesso a tutte le attrazioni del parco (tranne che al Villaggio di Natale). Nella piazza di ingresso sotto la Grande Ruota Panoramica ci sarà una madrina d’eccezione, Maria Merola, giudice selezionata da Satyrnet, organizzatrice di numerosi Cosplay Contest in giro per l’Italia, per selezionare i veri Cosplayer dai “furbetti in costume”, proprio come nelle fiere Romane.Preparate i vostri outfit e magari aggiungeteci qualche “addobbo” natalizio: Luneur Park e Satyrnet vi aspettano il 4 Gennaio per un “cosplay day” sul Ghiaccio!

N.B. Ricordandovi che il Luneur Park è un luogo speciale creato per bambini, non sono ammesse riproduzioni di armi di nessun tipo, costumi horror/splatter, vestiti discinti (anche perchè fa molto freddo) e qualsivoglia tipo di simbologia / lessico volgare, offensivo o che può ledere il comune senso di pudore.

Per maggiori info, questo il link dell’evento su Facebook!