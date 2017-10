Il Cosplay Contest di Smack & Play, la fiera del fumetto, giochi e cosplay di Genova, quest’anno sarà ancora più Epicos! Ecco un po’ di informazione di cui avete bisogno! Non è una novità, ma è il cuore della festa e della socialità di Smack & Play da sempre, l’area dedicata ai Cosplay è un mondo in fermento che si arricchisce ogni anno di nuovi partecipanti e appassionati di costuming.

Se dici Cosplay dici Epicos! Smack & Play fa le cose in grande e per il Cosplay Contest del 3 dicembre collabora con il top del top. La forza di Epicos è la passione che unisce tante realtà differenti nel panorama italiano dedicate al cosplay ed al costuming. Epicos organizza il campionato Nazionale Cosplay con Lucca Comics & Games e Smack & Play aspira a diventare una tappa di questa grandissima kermesse itinerante che unisce i Cosplayers italiani! La community di Epicos è il luogo in cui tutti gli amanti del settore possono partecipare attivamente ad iniziative ed eventi con le loro idee e competenze. Lo scopo di Epicos è quello di creare dei ricordi unici nelle menti di chi vive le loro esperienze tematiche, qualcuno che, come loro e noi, si emoziona ancora nel mondo della fantasia! A seguire il Cosplay Contest per Smack & Play ci sarà, come sempre il “grande” Fabio Pardo di Alfacomics. Presenti, inoltre, nell’area dedicata ai Cosplay, stand dedicati ai costumi, laboratori e gadgets. Ospiti importanti e appassionati di tutta Italia si riuniranno in Smack & Play per la festa dei Cosplay che animerà la fiera.

Nel contest, che si svolgerà domenica 3 dicembre dalle ore 15:00 alle ore 18:00, sono ammessi tutte le tipologie di costume compresi Original, Steampunk, GdR, ecc. Tutte le info sul regolamento sono online all’indirizzo: bit.ly/regolamentosmack

Le iscrizioni si svolgeranno dalle ore 11,00 alle ore 14,00 presso il desk Epicos nei pressi del palco: prima dell’iscrizione bisogna aver compilato la liberatoria onlne disponibile in questo link bit.ly/ liberatoriacosplaycontest

Per qualunque info non esitate a contattare Epicos sulla bacheca di questo evento [.facebook.com/events/289452668224713/] o via email a cosplay@epicos.it