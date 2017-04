Epicos, vi aspetta, domenica 23 aprile a Pescara presso il Centro Commerciale l’Arca per un imperdibile appuntamento Cosplay! La quarta edizione di Pescara Comix & Games, che si svolgerà il 21/22/23 aprile è nato da un’idea di Stefano Salerno, Daniele Forcucci e Mattia Sferrella e in collaborazione da tre anni a questa parte con Pino Cuozzo, in arte Cup of Pino. Il “Pescara Comix & Games” seguitissimo sui social network, è diventato un evento molto importante per la città e non solo, vista la presenza nei 3 giorni di manifestazione di tantissime persone provenienti da tutta Italia. Tra gli eventi più attesi sicuramente la conferenza del disegnatore Fabio Celoni e del doppiatore Chriastian Iansante, l’arrivo dello staff del sito satirico di fictional news Lercio.it, la performance del make-up artist Francesco Sanseverino e la gara cosplay coordinata, per la prima volta, da Epicos. Per info sull’evento cosplay: https://www.facebook.com/events/237076496698990/

Per partecipare al Cosplay Contest, prima di tutto è necessario compilare la liberatoria al seguente link:http://bit.ly/ liberatoriacosplay (ATTENZIONE, non vale come iscrizione!). Il contest si svolgerà il 23 Aprile a partire dalle ore 16.00. Le categorie premiate saranno le seguenti:

– Miglior Costume Maschile

– Miglior Costume Femminile

– Miglior Gruppo

– Miglior Interpretazione

– Premio Speciale Cup of Pino

– Premio Speciale Campionato Nazionale Cosplay

La Giuria sarà composta da membri di spicco appartenenti al mondo del Cosplay, Associazioni e Professionisti del settore.I giurati valuteranno ogni concorrente in base alle seguenti caratteristiche: somiglianza globale al personaggio, fattura e difficoltà del costume, interpretazione dei tratti caratteristici del personaggio stesso e originalità e valore artistico della performance. Le decisioni della giuria sono inappellabili. Le premiazioni avverranno tassativamente circa 15-20 minuti dalla fine della gara.

La raccolta delle iscrizioni verrà effettuata DIRETTAMENTE IN FIERA, presso l’apposita postazione nei pressi del palco, nei seguenti orari:

DOMENICA: dalle ore 12.00 alle ore 15.00 (orario chiusura coda di iscrizione). Oltre tale termine per motivi logistico-organizzativi NON sarà in alcun modo possibile accettare altre iscrizioni.

L’iscrizione è il momento per:

• consegnare un’immagine su foglio A4, a colori, del personaggio o del gruppo che si intende iscrivere, consigliata per agevolare i lavori della giuria (le immagini non saranno restituite);

• compilare la liberatoria necessaria per l’iscrizione; in caso di gruppi, la liberatoria deve essere compilata da ciascun componente, e la responsabilità della correttezza dei dati e compilazione della modulistica è affidata al capo-gruppo;

• consegnare le basi per eventuali interpretazioni (i supporti accettati sono ESCLUSIVAMENTE pen-drive USB e schede SD; i formati accettati sono mp3, wav, NO CD, NO CD AUDIO, NO DVD, NO IPOD/IPHONE/IPAD); ricordiamo che eventuali mix di pezzi sono esclusivamente a cura dei concorrenti e debbono essere consegnati già pronti e mixati.

• chiedere qualsiasi informazione o spiegazione circa lo svolgimento del contest.Una volta effettuata l’iscrizione, NON sarà in alcun modo possibile, per nessuna ragione, MODIFICARE L’ORDINE di sfilata.

CONTEST

• Ore 16.00 inizio contest

Sfilata Singoli e Gruppi senza interpretazione

Sfilata Singoli e Gruppi con interpretazione

• Ore 18.00 premiazioni

L’accesso al palco sarà regolato da personale dell’organizzazione che inviterà i cosplayers a salire sul palco rispettando l’ordine di chiamata (che rispecchia esattamente quello di iscrizione).Sul palco verranno messi a disposizione 2 microfoni a filo per i concorrenti, ma se siete un gruppo numeroso onde evitare problemi di sorta, consigliamo vivamente una base playback. Per chi avrà solo una sfilata, una volta sul palco, il partecipante sfila lungo la passerella in modo da farsi vedere perfettamente dalla giuria. Per chi ha preparato un esibizione, una volta sul palco, il partecipante sfila sulla passerella per mostrarsi alla giuria e procedere, se prevista, a una esibizione, la cui lunghezza massima dovrà rispettare la tabella che segue:

Senza interpretazione (singoli/gruppi): max 40 secondi (se non verrà fornita alcune base musicale, l’organizzazione provvederà a metterne una predefinita che rispetti comunque i tempi previsti per la passerella).

Singoli: 1 minuto

Gruppi fino a 3 persone: 2 minuti

Gruppi da 4 a 10 persone: 3 minuti

Gruppi oltre 10 persone: 4 minuti

Alla fine del tempo concesso il cosplayer dovrà lasciare il palco indipendentemente dal fatto che abbia o meno terminato la propria performance.Interpretazion i/esibizioni che sforeranno i tempi stabiliti saranno interrotte al termine del tempo standard, per rendere la sfilata più fluida e dare a tutti la stessa possibilità di esibirsi.

Non sono ammesse coreografie o performance contenenti atti osceni e volgari.Non sono ammesse armi vere, esplosivi, kabuki da esterno o interno, accessori con fiamme (chiedere conferma allo staff).Non sono permessi atti riconducibili al reato di blasfemia o odio razziale e che offendano comunque il comune senso del pudore.Ogni interpretazione di cattivo gusto, contro qualunque legge applicabile o l’inosservanza delle regole provocherà l’immediata squalifica dal contest e l’interruzione della performance stessa.I cosplayers partecipanti alla gara accettano implicitamente in toto il presente regolamento; l’organizzazione si riserva a proprio insindacabile giudizio e in qualsiasi momento di allontanare o escludere anche senza preavviso chi non rispetta il presente regolamento.L’organizzazio ne si riserva il diritto di modificare questo regolamento senza preavviso; la versione definitiva sarà comunque disponibile per la consultazione presso la postazione iscrizioni.

Per eventuali altre info, non esitate a scriverci all’indirizzo cosplay@epicos.it