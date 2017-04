Come ogni anno, tornano immancabili la Comicon Cosplay Challenge e la Comicon Cosplay Challenge PRO, le tanto attese gare per il cosplay migliore. Le due gare, gestite e condotte da Epicos, anche quest’anno vedranno due incredibili premi: un viaggio in Giappone in occasione del WCS e il viaggio aereo per partecipare al Comic Fiesta a Kuala Lumpur come ospite d’onore. Per tutte le info inerenti il Comicon Cosplay Challenge e il Comicon Cosplay Challenge PRO, potete scrivere alla mail: cosplay@epicos.it. Gli appuntamenti Cosplay Challenge targati Comicon, non si fermano qui, sul palco di League of Legend nel padiglione 6 lunedì 1 maggio, vi aspetta la gara per i cosplayer che meglio sapranno centrare lo spirito della Landa degli Evocatori, a cura di Legacy Go Pro. Inoltre, torna l’evento per i più piccoli, il Comicon Cosplay Challenge Kids! Una gara per tutti gli aspiranti supereroi e tutte le aspiranti principesse, a cura di KC Group. La gara si svolgerà nell’Asian Village lunedì 1 maggio, sarà possibile iscrivere i bambini la mattina stessa presso l’Asian Village. Il regolamento e i moduli per le pre-iscrizioni li trovate qui: https://www.comicon.it/ comicon-cosplay-challenge-2 017/

Per la Gara PRO di Sabato dovrete attendere la conferma della selezione che arriverà via email. Per la Gara Classica di Domenica dovrete compilare il modulo online che vale SOLO come liberatoria, poi dovrete presentarvi al desk di EPICOS presente nell’Asian Villare DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 13.00 di Domenica 30 Aprile. Fuori da questo orario non potremmo iscrivere nessuno per alcun motivo. Grazie della comprensione. Per tutte le info scrivete pure nella bacheca di evento https://www.facebook.com/events/403009590098404/