Circolo Fantasy ed Epicos vi aspettano al Centro Empoli per un nuovo Evento dedicato al mondo dei fumetti, cosplay e giochi di ruolo con ospiti, animazioni, contest e molto altro ancora!

1° classificato: Targa + Buono Mediaworld da 300 euro

2° classificato: Targa + Buono Mediaworld da 200 euro

3° classificato: Targa + Buono Mediawolrd da 100 euro

4° classificato: Buono Mediaworld da 60 euro

5° classificato: Buono Mediaworld da 40 euro

Miglior gruppo: Targa + Buono Mediaworld da 300 euro

Per info: https://www.facebook.com/events/127733511199485/



ISCRIZIONI

Dalle 13.00 alle 15.00 presso l’apposito spazio Epicos nei pressi del palco. Inizio contest ore 16:00.

LIBERATORIA DA COMPILARE ONLINE (non vale come iscrizione)

bit.ly/ liberatoriacosplaycontest

Qui potete trovare il regolamento del COSPLAY CONTEST

www.epicos.it/ cosplay-contest/

Per tutte le altre info non esitate a scrivere nella bacheca di questo evento oppure per info sulla gara scrivete a: cosplay@epicos.it

e per informazioni sull’evento a info@circolofantasy.com