Prima assoluta di Consign to Oblivion al Cineteatro Artesfera (via dell’Incoronata 8, 23868 Valmadrera) Venerdì 30 giugno dalle ore 21:30. Consign to Oblivion è un lungometraggio che prende ispirazione dalla celebre saga di Guerre Stellari. Ambientato nell’universo fantascientifico creato da George Lucas, il film propone una storia tutta originale, con nuovi protagonisti e intriganti colpi di scena, tra i meravigliosi paesaggi del Lario e le sue famose montagne. Ideato, diretto e prodotto interamente da Alessandro Martino, Francesco Dell’Oro e Silvio Bergamaschi. Per info sulla proiezione https://www.facebook.com/events/1509892199073609/