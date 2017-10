in questi ultimi anni la Disney oltre che per i cartoni animati è diventata sinonimo di cinecomics e Star Wars, però negli anni passati era anche ricordata per aver prodotto anche vari film di genere commedia, come Herbie il maggiolino tutto matto, 4 Bassotti per un Danese, il Gatto venuto dallo spazio e così via. Però tra tanti film prodotti dalla Disney, tra quelli che mi sono rimasti maggiormente impressi c’è ne’ uno in particolare, Condorman.

Questo film del 1981, lo ricordo molto bene, in quanto avevo anche il romanzo da cui hanno tratto il film, Agente X di Robert Sheckley; ovviamente il film diretto da Charles Jarrott è molto diverso dal romanzo, in quanto Condorman è più una commedia di fantaspionaggio che un film di spionaggio vero e proprio, però mantiene la sua bella dose di azione combinata con lo stile allegorico tipico della Disney.

Trama

Parigi, mentre la vita nella città dell’amore scorre tranquilla, in mezzo ai tralicci della Tour Eiffel il fumettista illustratore Woodrow Wilkins soprennominato “Woody” dagli amici, si appresta a effettuare un volo utilizzando un attrezzatura di sua invenzione per poter letteralmente volare come un uccello, in un primo momento il suo tentativo sembra riuscire, però la gioia e di breve durata, infatti Woody precipita rovinosamente nella Senna. a toglierlo ovviamente dai guai con la Gendarmerie per il suo folle gesto, interviene il suo amico Harry, agente della CIA con compiti amministrativi all’interno dell’ambasciata USA a Parigi, dopo averlo fatto uscire dai guai, Harry redarguisce Woody dal non fare più certe pazzie e di limitarsi a disegnare le avventure del suo personaggio Condorman, invece di viverle in prima persona, però Woody gli rivela che lui vuole che le sue storie siano “reali” e che si rifiuta di disegnare cose e situazioni che non possono essere replicate nella realtà.

Lasciato l’amico Woody a cuocere nel suo brodo, Harry si dirige alla sede del suo ufficio, qui appena giunto viene convocato dal suo capo, il Dr. Russ che gli rivela che grazie ad un accordo segreto, tra pochi giorni dovrebbe avvenire nella città di Istanbul, uno scambio di importanti documenti tra U.S.A. e U.R.S.S., ma che tale scambio dovrà avvenire tramite non agenti delle rispettive agenzie, ma tra civili, quindi Russ ordina a Harry di trovare un civile adatto a tale scopo; Harry non ha dubbi su chi chiamare e subito dopo contatta il suo amico Woody che a tempo zero accetta subito senza dubbi. Giunge il giorno della missione e Woody si reca come d’accordo a Istambul, ma prende così sul serio il suo compito che si veste come il classico clichè delle spie anni 40, Trench e cappello a punta, giunto nel luogo dello scambio, il classico bar malfamato, viene avvicinato da una bellissima ragazza russa di nome Natalia, dopo un veloce scambio di convenevoli, e aver iniziato lo scambio, woody non resiste alla tentazione e fa credere a Natalia di essere un agente operativo nome in codice Condorman, affascinata da ciò Natalia vorrebbe chiedere di più a Woody, ma vengono interrotti da alcuni malviventi con intenzioni non proprio amichevoli, durante il parapiglia Woody grazie alla fortuna dei principianti riesce a salvare Natalia dai malviventi e subito dopo le strade di Woody e di Natalia si separano, la russa viene poi avvicinata da Krokov che si rivela essere il suo amante e anche il capo del KGB europeo e redarguisce Natalia che si scopre essere anche lei una spia, per essersi esposta al pericolo per una missione così semplice.

Intanto passano i giorni e nella sede di Parigi della CIA succede il finimondo, il capo Russ ha una patata bollente veramente enorme, infatti un agente del KGB vuole defezionare negli USA, fin qui nessun problema, il guaio e che l’agente russo codice Mela, ha richiesto espressamente che il suo contatto sia un agente CIA specifico, codice Condorman, ovviamente nella CIA non vi è nessuno con questo nome, e appena Harry il vice di Russ viene a saperlo, rivela al suo capo chi possa essere Condorman, il suo amico sognatore Woody.

Russ e Harry raggiungono Woody nel suo studio intento a realizzare i nuovi bozzetti per le avventure di Condorman e di Laser Lady, il cui volto si è ispirato a Natalia di cui si è innamorato; i due spiegano a Woody che grazie alla sua missione ad Istanbul, è trapelato il nome di Condorman oltre cortina, e per questo i due chiedono di nuovo la collaborazione di Woody per risolvere la questione, in un primo momento Woody rifiuta, un conto e sognare le imprese delle spie un altro e affrontare pericoli “reali”, mentre Harry cerca di convincere Woody a collaborare, il capo Russ nota i disegni di Laser Lady e gli rivela che la spia denominata Mela, in realtà è Natalia, appena saputo ciò Woody accetta ma non senza porre delle condizioni. Arriva il giorno fatidico, Woody e Natalia si incontrano sulle Alpi Svizzere il luogo designato, ma mentre stanno per mettersi al sicuro, vengono raggiunti da alcuni sicari del KBG guidati da Morovich l’aiutante di Krokov, che saputo delle intenzioni di Natalia di disertare aveva ordinato al suo vice di riprendere Natalia e eliminare il famigerato Condorman., la trappola scatta però Woody con abilità e molta, moltissima fortuna riesce ad eliminare i sicari di Morovich e a fuggire insieme a Natalia.

Morovich non demorde e insegue i due fuggitivi che cercano di scappare nascondendosi usando un vecchio furgone, e mentre stanno per catturarli, Woody sfodera la sua arma segreta, infatti una delle condizioni di Woody per accettare la missione era che Russ autorizzasse la realizzazione dei “Gadget” del suo personaggio a fumetti se no non avrebbe accettato; così sotto gli sguardi stupefatti di Morovich e dei suoi uomini, dal furgone esce una futuristica automobile, la “Condormobile”, e così facendo Woody riesce a con abilità e maestria a sfuggire a Morovich lasciandolo con un palmo di naso.

Mentre Woody si rioganizza per far espatriare Natalia incontrandosi con il suo amico Harry, Natalia scopre per caso grazie a dei bambini i fumetti disegnati da Woody, e ne riconosce sia i gadget che il suo volto inserito nei panni di Laser Lady, sentendosi tradita, va in cerca di Woody per avere spiegazioni, incontra Harry, che la calma e gli dice che quello che aveva intuito è vero, Woody non è un vero agente, ma un civile, con molta fantasia ma in cuor suo un bravo ragazzo innamorato veramente e che per lei avrebbe fatto ogni cosa, anche accettare di affrontare Morovich e i suoi killer; Natalia decide di perdonarlo perchè in cuor suo si stava pian piano innamorando di Woody per via della sua gentilezza e ingenuità, e decide di non dirgli ciò che ha scoperto su di lui. Dopo alcune traversie il trio raggiunge Marsiglia, ultima tappa prima di poter andare negli USA e nel caso di Natalia verso la libertà, ma mentre si stanno preparando, Natalia viene raggiunta da Krokov che gli intima di cambiare idea sulla diserzione e ritornare con lui se no non avrebbe nessuna esitazione ad eliminare Woody, che nel frattempo anche lui ha scoperto essere un disegnatore di fumetti. A malincuore Natalia accetta il patto con Krokov facendogli promettere di lasciare in pace Woody e di andare con Krokov presso la loro ambasciata a Marsiglia e poi dopo ritornare in Russia. Non sapendo dell’accordo tra Natalia e Krokov, Woody credendo in pericolo l’amata si dirige insieme ad Harry alla volta dell’ambasciata.

Approifittando che si sta celebrando un ricevimento, Woody con un travestimento riesce ad intrufolarsi nell’ambasciata e riesce ad avvicinare Natalia, perà la ragazza vedendo che gli uomini di Morovich la stanno sorvegliando, smorza l’entusiasmo di Woody, dicendogli che la sua defezione era tutta una finzione solo per sondare le capacità del misterioso Condorman, scoprendo che altri non è che un fumetto inventato, per il KBG non era altro che una perdita di tempo, deluso Woody sta per prendere congedo da Natalia, nel frattempo sopraggiunge anche Krokov per ricordare a Natalia il suo viaggio verso “casa”, così Natalia saluta Woody “e ci ritroveremo a bere della buona Wodka Russa”, sentendo quella frase l’umore di Woody sale alle stelle, riconoscendo in essa che Natalia non lo ha ingannato, ma in realtà si trova in pericolo, con nuovo vigore e usando un diversivo, Woody riesce a liberare Natalia dalle grinfie di Krokov e i due nuovamente insieme si dirigono sul tetto dell’ambasciata, qui Woody si libera del suo travestimento e indossati i panni di Condorman econ il suo zaino alare, prende con se Natalia e si dirigono verso il porto dove li aspetta Harry, dopo un lungo volo, Woody e Natalia raggiungono l’amico, ma prima Natalia chiede perdono a Woody per le parole che gli ha detto davanti a Krokov, ma aveva paura per la sua vita, e gli rivela che non gli importa se lui sia Condorman o un semplice disegnatore di fumetti e che sartà sempre la sua Laser Lady per sempre.

Dopo i chiarimenti, i tre salgono a bordo del Condorscafo”, e dopo un roccambolesco inseguimento riescono ad eliminare Morovich e a fuggire verso la libertà. Giunti negli Stati Uniti, a Natalia viene offerta la cittadinanza e a Woody viene proposto di diventare un agente effettivo mantenendo il codice “Condorman”.

Versione Disney di James Bond, ma ovviamente con molti meno spargimenti di sangue ma con molta più allegria e divertimento, tipiche dei film Disney per famiglie, e con un tocco supereroistico grazie all’utilizzo di fantasiosi veicoli come la “Condormobile”, il “Condorscafo” e lo “Zaino Alato”, ottimale la scelta dei luoghi, la francia e le Alpi Svizzere che danno quel tocco europeo che non guasta mai, film con tempi morti quasi inesistenti e dialoghi anche nel doppiaggio nostrano ben fatti e coerenti con la trama, posso dirvi che se mai vi capita l’occasione di poterlo visionare vi divertirete molto e non avrete per nulla perso tempo

alla prossima

by Marco Talparius Lupani