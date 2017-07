Altracultura S.r.l.s. e la Concessionaria Auto System S.r.l. di Palermo, bandiscono il Concorso a Premi per fumettisti e aspiranti (in Sicilia e non solo), graphic designers, 3D artist e illustratori in collaborazione con la Scuola del Fumetto di Palermo e Grafitex Decorazioni. Il fine è quello di promuovere e stimolare la fantasia creativa, attraverso la forma espressiva del fumetto, per rappresentare la nostra città e la sua cultura. In palio per l’illustrazione più bella, la possibilità di vedere il proprio nome e la propria opera prendere vita e “vestire” un veicolo Auto System che girerà per la città di Palermo per tutto il mese di Settembre, a scopi promozionali per la manifestazione.

L’artista che si aggiudicherà il primo premio verrà invitato alla cerimonia d’inaugurazione che si terrà presso la sede della concessionaria Auto System (per maggiori dettagli leggere il Regolamento) in data da decidersi, per svelare al pubblico il veicolo nonché la sua opera che verrà anche esposta durante la manifestazione. Il vincitore verrà coinvolto in altre attività future relative al mondo del fumetto promosse da Auto System; riceverà l’abbonamento per Palermo Comic Convention 2017 e una targa di riconoscimento che gli verrà consegnata sul palco durante la manifestazione.

Prima di inviare la propria partecipazione leggere il regolamento online su: http://www.cospladya.it/2017/pdf/contest/Comics_on_the_Road.pdf

Durata contest. Contest già attivo, è possibile consegnare gli artwork fino al 15 di agosto.Inizialmente la consegna era fissata per il 30 Luglio (data che troverete nel file di regolamento) , si è deciso di modificare l’impostazione della gara e quindi la data di consegna per dare la possibilità ad artisti che non fossero solamente fumettisti, di partecipare.

Il contest. In collaborazione con Altracultura S.r.l, Concessionaria Auto System S.r.l, Scuola del Fumetto e Grafitex Decorazioni si bandisce un Concorso a Premi per graphic artists (fumettisti, 3D artist, illustratori, concept artist), che prende il nome di Comics on the Road.Il fine è quello di promuovere e stimolare la fantasia creativa, attraverso forma illustrata (dunque sviluppata con i mezzi che si preferiscono) per rappresentare la città di Palermo e la sua cultura.

Semplice chiarimento: A seguito di alcune domande da parte di partecipanti attivi al di fuori della nostra amata città e regione, rispondiamo per chi non conosce Palermo e domanda ”come faccio a valorizzare un luogo che non ho frequentato?” con un semplicissimo archivio fotografico delle principali reference da poter seguire per la realizzazione.

In palio: Le illustrazioni, prodotte rispettando alcune direttive date dal regolamento verranno sottoposte a giudizio e l’artista realizzatore della più bella vedrà la sua opera e il suo nome prendere vita e “vestire” un veicolo Auto System che girerà per la città di Palermo per tutto il mese di Settembre, a scopi promozionali, aprendo così una finestra di visibilità a tutte le figure coinvolte nel progetto.

Partecipazione: Cogliere l’occasione per aumentare la propria visibilità non è mai stato così semplice , basterà produrre un file JPG o vettoriale EPS o PDF utilizzando il file mock up che troverete all’interno del regolamento completo.

Vuoi iscriverti? ti chiediamo solo di rispondere ad alcune domande e fornirci dei dati per comunicarti l’esito del concorso! visita il seguente link :https://goo.gl/forms/U3iOA7ATkff5zEm42