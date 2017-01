Collezionando torna al Polo Fiere di Lucca, quest’anno il 18 e 19 febbraio 2017. Lucca Comics & Games e Anafi portano l’evento oltre la mostra-mercato di qualità trasformandola in occasione di incontro e di approfondimento culturale, tutta dedicata al fumetto e alle avventure che gli ruotano attorno: dalle locandine del cinema alle figurine e ai modelli 3D, ma soprattutto luogo e tempo ideali per conoscere il media fumetto, per incontrare autori, addetti ai lavori, appassionati, collezionisti, tutti coloro per i quali la Nona Arte è al centro dell’attività personale e di una passione che si fa cultura. Resta fermo a € 5,00 il biglietto d’ingresso (i ragazzi sotto i 12 anni entrano gratis): a disposizione gratuitamente anche un ampio parcheggio e una navetta dalla stazione ferroviaria di Lucca. E anche quest’anno, mostre, ospiti e tantissime novità. Eccone alcune. Mettiamo in mostra le nostre passioni. A Collezionando troverete affascianti esposizioni, dedicate al collezionismo di fumetto e illustrazione. La prima, in collaborazione con il Centro Fumetto Andrea Pazienza e If Edizioni, è dedicata ai cinquant’anni di Storie del West. Il popolarissimo Ratman di Leo Ortolani si avvicina al suo numero conclusivo e noi dedicheremo un’esposizione alla collezione (finora) completa. Dopo “Cinema a pennello” a Lucca Comics & Games 2016, abbiamo preparato una personale dedicata al maestro dell’illustrazione per il cinema: Enzo Sciotti. I maestri di fumetto e illustrazione arrivano a Lucca. Oltre al già citato Enzo Sciotti, protagonista della mostra e presente in fiera, arriverà anche il grande Enrique Breccia, uno dei miti del fumetto sudamericano, che incontrerà il pubblico e i fan e lascerà le impronte nel cemento per la Walk of Fame di Lucca. Ma ci sono anche i graditi ritorni di veri e propri “capitoli viventi” della storia del fumetto: da Alfredo Castelli a Moreno Burattini, da Claudio Nizzi ad Alessandro Chiarolla a Giovanni Ticci. L’Editoriale Aurea sarà festeggiato e premiato come “Editore dell’Anno”. Collezionando istituisce un riconoscimento annuale a una realtà editoriale significativa per la storia del fumetto. Quest’anno il premio va alla casa editrice dei mitici Lanciostory, Skorpio, Alvar Mayor, Dago, fondata alla fine del 2009 per raccogliere l’eredità dell’Eura Editoriale e che oggi ha una costante e significativa presenza in edicola e un ricco catalogo. Fai valutare il tuo fumetto. Vuoi conoscere qualcosa di più sul fumetto che hai trovato in casa? Hai una tavola originale e non sai se può avere un valore? Ti interessa l’opinione di un esperto? A Collezionando trovi lo stand Expertise, presidiato dagli esperti di Anafi e Lucca Comics & Games, che saranno felici di mettere gratuitamente al tuo servizio la loro profonda conoscenza ed esperienza per farti conoscere meglio quello che possiedi. Se poi volessi cedere la tua raccolta, potrai presentarla a uno dei tanti espositori selezionati e qualificati per una proposta di acquisto. Collezionando è il luogo giusto per capire, scambiare, acquistare, vendere, completare la tua raccolta di fumetti o di tavole originali. Collezionando… colleziona anche partner importanti. Un evento come questo si regge su professionalità, competenza e passione: tutte caratteristiche salienti dei nostri compagni di strada, che ne rendono possibile la realizzazione. Motore dell’incontro con gli appassionati sono le web community, che potrete incontrare a Lucca: SCLS – Spirito con la scure, AMYS e i Nipoti di Martin Mystère, ZTN – Za Gor Te Nai, Dylan Dog Fan Club, Papersera e il Diabolik Club. Dalla nostra, avremo anche i media partner Radio Bruno e C4Comic, e il supporto di un’azienda moderna come Encom 21.