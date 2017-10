Colori, musica e grandi emozioni: a dicembre arriva nelle sale italiane il nuovo lungometraggio d’animazione Disney•Pixar Coco. In occasione della Festa dei Nonni, Disney Italia presenta il nuovo poster e il trailer ufficiale in italiano del film per celebrare il valore dei legami familiari, fondamentale anche per la famiglia di Miguel, dove l’amata bisnonna Mamá Coco e l’affettuosa ma severa nonna Abuelita sono le custodi delle tradizioni e dei segreti della famiglia Rivera.

Ambientato in Messico, Coco racconta la storia di Miguel, un aspirante cantante e chitarrista autodidatta che sogna di seguire le orme del suo idolo Ernesto de la Cruz, il musicista più famoso nella storia del Paese. Ma ormai da generazioni la musica è severamente proibita nella famiglia del ragazzo. “Miguel si sente costretto a scegliere tra la sua passione per la musica e l’amore che nutre per la propria famiglia”, afferma il co-regista Adrian Molina. “Vorrebbe condividere con loro il proprio talento e dimostrare che fare musica è sia bello che onorevole”. “Con Coco abbiamo cercato di raccontare un tema universale in cui noi tutti possiamo immedesimarci: il legame con la famiglia”, afferma il regista Lee Unkrich. “Volevamo fortemente esplorare i legami familiari che ci legano alle generazioni venute prima di noi”, prosegue, “questa storia è incentrata sulla celebrazione del nostro passato anche mentre stiamo guardando al futuro”.

Diretto da Lee Unkich, co-diretto da Adrian Molina e prodotto da Darla K. Anderson (Toy Story 3 – La Grande Fuga), Coco arriverà nelle sale italiane insieme al nuovo contenuto speciale firmato Walt Disney Animation Studios Frozen – Le Avventure di Olaf.