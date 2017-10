L’11 e il 12 novembre arriva “Città Fiera Comic-Con”: il più grande evento a ingresso gratuito dedicato al mondo Cosplay

11 novembre 2017

Siete pronti ad entrare in un’altra dimensione?

L’11 e il 12 novembre non perdetevi la prima edizione di Città Fiera Comic-Con, il più grande evento a ingresso gratuito dedicato al mondo Cosplay, con un programma ricco di eventi, premi e super ospiti!



Il centro commerciale vi trasporterà in un mondo comics con vetrine a tema, stands, videogaming, tornei di carte, LAN party, e non poteva mancare il Contest Cosplay con super ospiti e con premi che vi faranno prendere il volo per il Giappone!



Sabato 11 novembre ti aspettano:

-sfilata Cosplay nelle gallerie (a tema libero)

-torneo “CITTA’ FIERA OVERWATCH CUP”. 1200 euro di montepremi in buoni spesa spendibili a Città Fiera! ISCRIVITI gratuitamente al torneo fino al 22 ottobre, cliccando qui.

-super ospiti cosplayers: Misa & Sho Cosplay, Gaetano Montico di Prizmatec Cosplay e Mellu’s cosplay – Xenia Shelkovskaya, direttamente dalla Russia!

-raduno Cosplay a tema Overwatch in area palco

-sfilata lolita in area palco

-workshop gratuiti presso gli stands

-karaoke e quiz in area palco

-Pokémon Go Esca Party dalle 15.00 alle 18.00





Domenica 12 novembre ti aspettano:

–COSPLAY CONTEST – partecipa e vinci una settimana in Giappone per 2 persone, 2 Nintendo Switch e molto altro!

Pre-iscriviti gratuitamente inviando una mail a costrive@gmail.com entro e non oltre il 10 novembre, inviando il tuo nome e cognome e la traccia audio. Le pre-iscrizioni dovranno essere confermate il giorno dell’evento presso lo stand CosTrive in area palco, portando la foto del personaggio interpretato, il modulo d’iscrizione già compilato (singolo o gruppo) e la traccia audio che andrà consegnata al fonico. Scarica il modulo d’iscrizione (singolo o gruppo) e il regolamento del contest in fondo alla pagina oppure su www.costrive.it



-interviste e esibizioni dei super ospiti Cosplayers: Misa & Sho Cosplay, Gaetano Montico di Prizmatec Cosplay e Mellu’s cosplay – Xenia Shelkovskaya, direttamente dalla Russia.



-intervista a Carlo Visintini, in arte Ormadigatto Cosplay & Art, vincitore dell’evento a Città Fiera del 2016 e della YamatoCUP al “Romics 2017”.



-LAN PARTY: ISCRIVITI gratuitamente cliccando qui. 30 posti disponibili.

-dimostrazione di scherma medievale

-incontra Johnny 5 dal film Cortocircuito e fai un selfie con lui!

-torneo di carte “Comic-Con Yu-gi-oh” organizzato da AM Giochi e Fumetti. Iscriviti entro venerdì 10 novembre alle 12.30 inviando una mail con il tuo nome/cognome a info@amgiochiefumetti.it. Info sull’evento Facebook.

-torneo di carte “Comic-Con Force Of Will! Wanderer + Ruler league!” organizzato da AM Giochi e Fumetti. Iscriviti entro venerdì 10 novembre alle 12.30 inviando una mail con il tuo nome/cognome a info@amgiochiefumetti.it. Info sull’evento Facebook.





> Download – Regolamento GARA COSPLAY Città Fiera Comic-Con 2017.pdf

> Download – Modulo di iscrizione GARA COSPLAY singolo.pdf

> Download – Modulo di iscrizione GARA COSPLAY coppia-gruppi.pdf

> Download – Modulo richiesta stand COMIC-CON 2017.pdf